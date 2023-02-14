«Милан» — «Тоттенхэм»: прогноз Константина Генича на матч плей-офф Лиги чемпионов

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Милан» — «Тоттенхэм» в рамках Лиги чемпионов.
Ставка: ТМ 2.5 за 1.90.
«Милан» принимает «Тоттенхэм». В последнее время и у тех и у других большие проблемы. «Тоттенхэм» может обыграть «Сити», но затем проиграть «Лестеру». Очень нестабильно играет команда Конте.
Лучшие прогнозы на сегодня.
«Милан» после паузы на чемпионат мира всё никак не может набрать обороты. Были очень большие проблемы в защите, напривозили очень много себе. В последнем туре негативная серия «Милана» завершилась. Удалось выиграть у «Торино», и настроение явно улучшилось.
Учитывая статус плей-офф, учитывая проблемы команд в последнее время, я сильно сомневаюсь, что Конте и Пиоли будут рисковать. Думаю, что «Тоттенхэм»будет отталкиваться от того, что впереди ответная игра в Лондоне. Да, есть Кейн, есть Сон, но мне кажется, что это будет плотный и тесный футбол с большим количеством единоборств.
Так что мой прогноз на этот матч — ТМ (2.5). Можно подстраховаться и взять ТМ (3), который очень неплохо может подойти в экспресс с другим матчем вторника, где можно взять обе забьют, к примеру», — сказал Генич.
Экспресс с коэффициентом 8.82.
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Прогноз на матч «Милан» — «Тоттенхэм» с коэффициентом 3.35.
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