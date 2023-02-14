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«Адмирал» — «Ак Барс»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

«Адмирал» — «Ак Барс»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ
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Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата «Адмирал» — «Ак Барс».

Ставка: победа «Ак Барса» за 1.97.

«Матчем во Владивостоке «Ак Барс» начинает большое дальневосточное турне, в котором по два раза сыграет с «Адмиралом» и «Амуром». Причём матчи в Приморье пройдут по классическому расписанию – через день. А вот в Хабаровске потом казанцам играть два раза подряд.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Во Владивостоке «большие татары», скорее всего, будут играть «с колёс». То есть их слегка накроет во второй игре, а в первой их биологические часы ещё не начнёт ломать Дальним Востоком, поэтому казанцы будут в порядке, что значительно затрудняет задачу хозяевам. Впрочем, «Адмирал» с «Ак Барсом» играть умеет – оба казанских противостояния казанцы взяли на тоненького, за пределами основного времени.

Безусловно, нас ждёт малоголевой вариант. «Адмирал» даже дома не чурается играть вторым номером, и всё необходимое для такой игры у дальневосточников есть. Поэтому если тотал доедет до 6.5 – это будет настоящий голевой праздник для болельщиков, но почти уверен, что до таких размеров тотал не доедет.

А по итогам матча, думаю, «Ак Барс» всё-таки отожмёт у хозяев два очка», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 8.82.

Прогноз на матч «Спартак» — «Динамо» с коэффициентом 2.13.

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Прогноз на матч «Адмирал» — «Ак Барс» с коэффициентом 3.20.

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