Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Милан» — «Тоттенхэм» с коэффициентом 3.30

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Милан» — «Тоттенхэм» с коэффициентом 3.30
Комментарии

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Лиги чемпионов «Милан» — «Тоттенхэм».

Ставка: ничья за 3.30.

Семь матчей подряд не мог выиграть «Милан», пока на его пути не встретился «Торино». В прошлом туре «россонери» прервали неудачную серию и впервые за зиму смогли не пропустить. Ждать развития успехов следует осторожно, всё же Лига чемпионов и очень серьёзный соперник, ничуть не хуже «Челси», которому миланцы осенью дважды всухую проиграли.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Антонио Конте пока не решил, собирается ли он оставаться в «Тоттенхэме», это лучше всего отражает уровень и перспективы команды. Лондонцы не могут стабильно держать высокий уровень, после хорошего выступления их может поджидать провал, как и получилось в последней игре с «Лестером». «Лисы» пропустили первыми, но потом забили «шпорам» четыре мяча.

В этом матче силы команд примерно равны. «Тоттенхэм» может не форсировать события в первой игре и согласиться на ничью, чтобы потом дожать «Милан» у себя дома. Хозяева слишком слабы, чтобы навязать свою игру подопечным Конте. Стоит присмотреться к ставке на ничью с коэффициентом 3.30.

Экспресс с коэффициентом 8.82.

Украинский футболист перенёс клиническую смерть во время тренировки.

Салихова: Абаскалем принято грамотное решение остаться в «Спартаке».

Малком прокомментировал провалившийся переход из «Зенита» в «ПСЖ».

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023