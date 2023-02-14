Прогноз на матч Лиги чемпионов «Милан» — «Тоттенхэм» с коэффициентом 3.30

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Лиги чемпионов «Милан» — «Тоттенхэм».



Ставка: ничья за 3.30.



Семь матчей подряд не мог выиграть «Милан», пока на его пути не встретился «Торино». В прошлом туре «россонери» прервали неудачную серию и впервые за зиму смогли не пропустить. Ждать развития успехов следует осторожно, всё же Лига чемпионов и очень серьёзный соперник, ничуть не хуже «Челси», которому миланцы осенью дважды всухую проиграли.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Антонио Конте пока не решил, собирается ли он оставаться в «Тоттенхэме», это лучше всего отражает уровень и перспективы команды. Лондонцы не могут стабильно держать высокий уровень, после хорошего выступления их может поджидать провал, как и получилось в последней игре с «Лестером». «Лисы» пропустили первыми, но потом забили «шпорам» четыре мяча.



В этом матче силы команд примерно равны. «Тоттенхэм» может не форсировать события в первой игре и согласиться на ничью, чтобы потом дожать «Милан» у себя дома. Хозяева слишком слабы, чтобы навязать свою игру подопечным Конте. Стоит присмотреться к ставке на ничью с коэффициентом 3.30.



Экспресс с коэффициентом 8.82.



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