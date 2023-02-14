«ПСЖ» — «Бавария»: прогноз Артура Петросьяна на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Бавария».
Ставка: «Бавария» не проиграет и ТБ 1.5 за 1.76.
«Парижане были далеки от идеала на прошлой неделе – два заслуженных поражения от «Марселя» и «Монако» и пять пропущенных в них мячей. Команда абсолютно не билась и соперникам с большим, чем у них, желанием ничего толком противопоставить не смогла. В этом, собственно, и отличительная особенность нынешнего «ПСЖ» — хочет — играет, не хочет – особо не напрягается. Хотя даже в удачных в плане мотивации играх проблемы с дисциплиной то и дело наблюдаются. Команда пропускала в восьми матчах чемпионата из восьми в новом году…
Лучшие прогнозы на сегодня.
«Бавария» же после не самого удачного старта второй части чемпионата, кажется, исправляется, становится всё больше на себя похожей. Три победы из трёх за последние две недели и 11 забитых в них мячей. Отсутствует Нойер, но его уже заменяет чуть ли не лучший вратарь Бундеслиги Зоммер, по-прежнему нет Мане, но и без сенегальца у баварцев впереди хватает качественных исполнителей. Да и отсутствие Мазрауи не кажется проблемой после прихода Канселу, который уже оформил голевую передачу в предпоследнем матче.
В общем, фаворитом противостояния кажется «Бавария», — сказал Петросьян.
Экспресс с коэффициентом 8.82.
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