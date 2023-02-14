«Милан» — «Тоттенхэм»: ставка Романа Павлюченко на игру Лиги чемпионов в Италии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Милан» — «Тоттенхэм».
Ставка: победа «Тоттенхэма» за 2.85.
«Лига чемпионов возвращается – в рамках первого матча 1/8 финала нас ждёт противостояние «Милана» и «Тоттенхэма». Оба клуба подходят к этой игре не в лучшей форме. Но, думаю, у англичан тут больше шансов на успех.
Лучшие прогнозы на сегодня.
«Милан» в последнее время совсем плох. Не так давно казалось, что подопечные Пиоли навяжут борьбу «Наполи» за скудетто в Серии А. Однако после ЧМ-2022 совсем плохи дела стали у миланцев. Клуб одержал всего две победы за два месяца. В основном «Милан» проигрывал, и теперь в чемпионате Италии он пытается зацепиться хотя бы за топ-4. Была команда даже разгромлена «Сассуоло» не так давно – 2:5.
В АПЛ у «Тоттенхэма» похожая ситуация, как у «Милана» в Серии А. Сейчас «шпоры» ведут борьбу за попадание в еврокубковую зону. Не так давно команда выпала за пределы топ-4. Подопечные Конте выступают с переменным успехом, чередуют победы и поражения. Хотя «Манчестер Сити» «Тоттенхэму» недавно удалось обыграть со счётом 1:0.
В этом матче я всё же отдаю предпочтение «Тоттенхэму». Лондонцы всё-таки лучше выступают, чаще добиваются побед. «Милан» слаб и даже дома вряд ли сможет навязать борьбу гостям из Англии», — сказал Павлюченко.
Экспресс с коэффициентом 8.82.
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Прогноз на матч «Милан» — «Тоттенхэм» с коэффициентом 3.35.
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