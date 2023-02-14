«ПСЖ» — «Бавария»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов в Париже

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «ПСЖ» – «Бавария» в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2022/2023.



Ставка: 3-4 гола в матче за 2.15.



«Молниеносно летит время, и у нас уже 1/8 финала Лиги чемпионов. А казалось, что только закончился групповой этап, чемпионат мира только вчера был, а уже плей-офф главного клубного турнира Старого Света.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Суперафиша в Париже: «ПСЖ» — «Бавария». Мы прекрасно понимаем, что амбиции и у одного, и у другого клуба – победить в этом турнире. Даром, что и Париж, и «Бавария» котируются очень высоко у букмекеров в плане фаворитизма. Наравне с «Манчестер Сити». Но Париж в последнем туре без Мбаппе проиграл «Монако» — 1:3. Не факт, что Мбаппе сыграет в этой встрече. Без него парижанам чрезвычайно сложно.



«Бавария» после серии ничьих выигрывает у себя в чемпионате достаточно уверенно. В последнем туре чуть-чуть помучились с соперником, но крупной победы добились.



С учётом лидерства в своих чемпионатах, акцент и у тех, и у других именно на Лиге чемпионов. Сложно прогнозировать матч с точки зрения выбора фаворита, даже несмотря на то, что Париж играет дома. Думаю, что у «Баварии» неплохие ресурсы, чтобы добиться положительного результата. Но игра должна получиться открытой и результативной. Париж вообще не умеет играть в обороне, пропускает в каждом матче. Посмотрите, за последние семь-девять матчей Париж обязательно пропускал внутри Франции. У «Баварии» тоже не все в порядке в обороне. Этим можно будет Парижу воспользоваться, учитывая их мощную атаку с Месси и Неймаром.



Мой прогноз – три-четыре гола в матче. Вполне допускаю 2:1 в ту или иную сторону, ничью 2:2 либо 3:1 в ту или другую сторону. 1:1 – как-то совсем скромненько. Остановился на варианте 3-4 гола за 2.15, несмотря на то что это плей-офф», — сказал Генич.



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