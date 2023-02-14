«ПСЖ» — «Бавария»: ставка Романа Павлюченко на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Бавария».
Ставка: победа «Баварии» за 2.50.
«Встреча двух фаворитов Лиги чемпионов пройдет уже в 1/8 финала – «Бавария» приедет в гости к «ПСЖ» в первом матче. Казалось бы, для парижан всё складывается удачно – клуб набрал форму, мюнхенцы проводят не лучший сезон, Левандовски уехал в «Барселону». Но всё не так очевидно на данный момент.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Дело в том, что у «ПСЖ» начались проблемы после ЧМ-2022. До этого клуб шёл на длинной серии без поражений и почти только выигрывал. Но вот за два месяца ситуация изменилась – подопечные Кристофа Галтье часто стали терпеть неудачи. Сейчас ситуация усугубляется травмами – Килиан Мбаппе точно пропустит матч, под вопросом участие Лионеля Месси. Собственно, без своих главных звёзд «ПСЖ» был на выходных разгромлен «Монако» — 1:3.
А вот у «Баварии» больших проблем с составом нет, даже несмотря на отсутствие Мане и Нойера. Глубокая скамейка у мюнхенцев. После ЧМ-2022 подопечные Нагельсмана тоже вернулись не лучшим образом – несколько раз подряд сыграли вничью. Однако сейчас «Бавария» набрала ход – клуб идёт на серии побед.
Конечно, это принципиальный матч для обоих соперников. Клубы делают ставку на победу в этом турнире. Однако состав сейчас у «ПСЖ» слишком слабый. Я не думаю, что без главных звёзд парижане смогут оказать сопротивление «Баварии», — сказал Павлюченко.
Экспресс с коэффициентом 8.82.
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