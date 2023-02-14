«ПСЖ» — «Бавария»: ставка Александра Мостового на матч плей-офф Лиги чемпионов

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Бавария».
Ставка: победа «Баварии» за 2.60.
«ПСЖ» не в лучшем настроении и с серьёзными кадровыми потерями подходит к первому матчу 1/8 финала Лиги чемпионов, что не внушает оптимизма болельщикам и самим футболистам, учитывая кондиции оппонента. Парижане уступили в Кубке Франции «Марселю», а на выходных были крупно обыграны «Монако» в рамках чемпионата. Да, обе встречи клуб провёл на выезде, однако к качеству обороны появилось немало вопросов.
Лучшие прогнозы на сегодня.
«Бавария», в свою очередь, набирает обороты после не самого удачного старта во второй части сезона. Мюнхенцы в трёх прошлых играх уверенно разобрались с «Майнцем», «Вольфсбургом» и «Бохумом», что только добавит уверенности перед непростым выездом в Париж. У «красных» тоже не всё гладко с составом, однако имеющиеся игроки находятся в приличном тонусе и прибавляют от матча к матчу.
На мой взгляд, в этой паре парижан ждёт очень непростое испытание. Отсутствие главных звёзд в атаке и ключевой фигуры в центре поля однозначно скажется на рисунке их игры. А вот «Бавария» значительно прибавила в последнее время и даже на выезде, как по мне, считается фаворитом в данных условиях. Отдам предпочтение мюнхенцам, учитывая текущий тонус коллективов и явный кадровый недостаток у французского клуба», — сказал Мостовой.
Экспресс с коэффициентом 8.82.
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