«Брюгге» – «Бенфика»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Брюгге» – «Бенфика» в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2022/2023.



Ставка: «Бенфика» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.75.



«Брюгге» — возмутитель спокойствия группового этапа Лиги чемпионов. Очень долгое время команда даже не пропускала. Героически команда пробилась в плей-офф. «Атлетико» в концовке не реализовал пенальти, и бельгийцы не пустили его дальше, а сами уже после 5-го тура оформили себе проход в 1/8 финала.



Лучшие прогнозы на сегодня.



«Брюгге» попал на «Бенфику», а это лидер чемпионата Португалии. Очень уверенно команда из Лиссабона идет, хороший футбол демонстрирует, мало пропускает. Если брать последние 6 матчей в чемпионате Португалии, то «Бенфика» пропускала только в дерби со «Спортингом» (2:2). В остальных встречах лиссабонцы побеждали всухую.



«Бенфика» сыграла матч 1/4 финала Кубка лиги и в нем уступила «Браге» в серии пенальти (основное время завершилось со счетом – 1:1).



У «Бенфики» классный подбор игроков, и она, конечно, фаворит противостояния. «Брюгге» очень неудачно играет в этом сезоне у себя в Лиге Жюпилер (4-е место и 20 очков отставания от «Генка»). За последние 10 матчей только 1 победа, зато 2 поражения и аж 7 ничьих. В основном матчи получаются «низовыми». Играть в обороне эта команда умеет. Это мы видели по групповому турниру. Но против «Бенфики» и ее группы атаки «Брюгге» будет тяжело справиться.



Чистая победа «Бенфики» оценивается за 1,9. Но я бы остановился на варианте – «Бенфика» не проиграет и тотал меньше 3,5 мяча» за 1,75. Верю в лиссабонских «орлов», — сказал Генич.



Экспресс с коэффициентом 8.70.



Прогноз на матч «Брюгге» — «Бенфика» с коэффициентом 3.15.



Захарян отказался переходить в «Галатасарай».



Прогноз на матч «Арсенал» — «Манчестер Сити» с коэффициентом 2.95.