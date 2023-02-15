«Арсенал» — «Манчестер Сити»: прогноз Егора Титова на матч АПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Арсенал» — «Манчестер Сити» в 12-м туре АПЛ сезона-2022/2023.



Ставка: «Манчестер Сити» не проиграет и ТБ 1.5 за 1.70.



«Эту встречу, конечно, все давно ждали. Первый круг уже прошёл, а «Арсенал» и «Манчестер Сити», два главных претендента на чемпионство, так и не встретились. Да, команды играли в Кубке Англии, и там «горожане» победили с минимальным счётом – 1:0, но это всё-таки не то. Там и составы не были до конца оптимальными. Сейчас будет настоящая битва. Интереса противостоянию добавили результаты последнего тура: «Арсенал» потерял очки, а «Сити» дома победил «Астон Виллу».



Лучшие прогнозы на сегодня.



Лондонцы в двух турах подряд не сумели победить. Возможно, как раз сейчас у них начался небольшой спад, которого многие скептики ждали. Но именно встреча с командой Гвардиолы даст ответ, так ли это на самом деле. Сейчас не будет никаких проблем с мотивацией, все понимают важность матча.



В кубковой игре по содержанию «Арсенал» не был хуже, просто немного не сложилось. Думаю, и сейчас будет равное противостояние, ни у кого не будет большого преимущества по владению. Но, на мой взгляд, у «Сити» шансов больше. Команда опытнее, исполнители в целом мастеровитее. Это должно сказаться в таком лобовом столкновении. Проиграть «Манчестер» не должен, как мне кажется. Но выберу осторожный вариант – «Сити» не проиграет и тотал больше 1,5 мяча. Допускаю ничью 1:1. Но команда Гвардиолы вполне может реализовать своё преимущество в классе и выиграть – 2:0, 2:1, тем более что «Арсенал» не очень убедительно провёл последние туры», — сказал Титов.



Экспресс с коэффициентом 8.70.



Прогноз на матч «Брюгге» — «Бенфика» с коэффициентом 3.15.



Захарян отказался переходить в «Галатасарай».



Прогноз на матч «Арсенал» — «Манчестер Сити» с коэффициентом 2.95.