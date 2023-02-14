«Арсенал» — «Ман Сити». Артета позлит Гвардиолу

Тренер «горожан» будет нервничать, ведь без победы в этом матче от него будет ещё дальше мечта о чемпионстве.

15 февраля состоится перенесённый матч 12-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Манчестер Сити». Начало игры – в 22:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу «горожан» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.51, а шансы «Арсенала» оцениваются аналитиками в 3.04. Ничья доступна за 3.65.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Англии «Арсенал» — «Манчестер Сити» 15 февраля 2023 года

По мнению букмекеров, матч выйдет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 2.05, а на тотал больше 2.5 мяча – за 1.85. На гол «Арсенала» дают коэффициент 1.32, а гол «Манчестер Сити» оценивается в 1.26. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 1.69.

Анализ и прогноз на матч 12-го тура АПЛ «Арсенал» — «Манчестер Сити» (15.02.2023)

Цепочка переносов матчей затронула и матч лидеров АПЛ. «Арсенал» должен был впервые в сезоне сыграть с «Манчестер Сити» ещё в октябре, но встречу перенесли на февраль.

«Ман Сити» отстаёт от «Арсенала» на три очка, однако у «канониров» есть одна встреча в запасе. Поэтому эта дистанция может оказаться ещё длиннее. Лондонцы не в самой лучшей форме — они не выигрывают в двух последних матчах и забили в них всего один мяч.

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«Арсенал» потерпел поражение в матче с «Манчестер Сити» в Кубке Англии (0:1), но состав был неосновной. Однако фиаско в матче с «Эвертоном» из зоны вылета (0:1) нельзя даже списать на невезение. Можно пенять на проморгавших офсайд судей VAR после ничейного результата с «Брентфордом» (1:1), но факты на лицо.

«Канониров» подводит снижение темпа игры, уменьшенная интенсивность прессинга и слабая реализация моментов. После травмы Габриэла Жезуса его сначала эффективно заменил Эдди Нкетиа, однако англичанин оставляет не лучшие впечатления о себе.

Стадион «Эмирейтс» всё ещё является крепостью «канониров». За последние 18 домашних матчей во всех турнирах лишь «Брайтону» в Кубке лиги удалось уехать отсюда с победой. В матчах АПЛ «Арсенал» не проигрывает дома очень давно.

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«Манчестер Сити» на минувших выходных обыграл «Астон Виллу» (3:1). Эта победа была одержана дома, но на выезде дела у команды Хосепа Гвардиолы куда печальнее. «Горожане» последовательно проиграли «Саутгемптону» (0:2), «Манчестер Юнайтед» (1:2) и «Тоттенхэму» (0:1).

Под вопросом участие в игре лучшего бомбардира АПЛ Эрлинга Холанда. Норвежский центрфорвард «Сити» был заменён в перерыве матча с «Астон Виллой» после болезненного удара в бедро. Гвардиола признался, что замена была сделана в целях предосторожности, и надеется, что Холанд будет готов к встрече.

«Манчестер Сити» в последнее время крайне нестабилен – команда может как выдать чудо-матч с тремя или четырьмя забитыми мячами, так и вызвать гнев Гвардиолы из-за потери очков. Игра в гостях повышает вероятность второго варианта развития событий.

«Арсенал» не пропускал на своём поле лишь в 2 из 15 последних домашних матчей АПЛ, но и не проигрывает в чемпионате вот уже 13 встреч на «Эмирейтс». Поставим на то, что «Арсенал» наберёт одно или три очка, но при этом не сможет сохранить свои ворота на замке. На такой исход дают коэффициент 2.53.

Прогноз и ставка на матч чемпионата Англии «Арсенал» — «Манчестер Сити» 15 февраля 2023 года

Если бы этот матч состоялся в октябре, можно было бы уверенно говорить о победе «Арсенала», однако сейчас команда Микеля Артеты угодила в яму, из которой придётся с трудом выкарабкиваться. На счастье лондонских болельщиков, «Манчестер Сити» в последнее время испытывает труднообъяснимые проблемы, играя в гостях. Но никакой лёгкой прогулки – «Арсенал» добудет очки с огромным трудом.

Ставка: «Арсенал» не проиграет и обе забьют за 2.53.

Экспресс с коэффициентом 11.88.

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