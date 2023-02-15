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«Барыс» — «Динамо» Минск: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ 15 февраля

«Барыс» — «Динамо» Минск: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ 15 февраля
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Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата «Барыс» — «Динамо» Минск.

Ставка: победа «Барыса» в матче за 1.77.

«В последних матчах «Барыс» разошелся-раззабивался. Помогает это не всегда. Скажем, в Москве против ЦСКА помогло, а вот дома, против СКА, уже нет. С Минском может и пособить: оборона у «зубров» явно не отличается непроходимостью и непробиваемостью, разгуляться там есть где. Но ведь и «Динамо» в последнее время не лаптем щи хлебает, да еще снизу минчан поддавливает «Спартак». Зато «Барыс» никто снизу не поддавливает, то есть совсем никто. И до зоны плей-офф Восточной конференции казахстанцам уже как до китайской границы на четвереньках. Видимо, осознав, что в этом сезоне плей-офф им не видать, как собственных ушей, «Барыс» заиграл открыто – и пошли голы. Правда, пошли во все стороны.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Предположу, что сыграть в хоккей открытый и задиристый казахстанцы предложат на этот раз минчанам. Примут это предложение «зубры» или нет – вопрос интересный. Оборона у динамовцев не блещет, можно и влететь. В общем, варианты различны и все, как на подбор, веселые.

Предположу приличное количество заброшенных шайб – такое, что тотал зашкалит за 7,5. А два очка в итоге наберут хозяева. В основном потому, что им от чемпионата уже почти ничего не нужно. Хоть с последнего места уйти – и то слава Богу!», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 8.70.

Прогноз на матч ЦСКА — «Локомотив» с коэффициентом 3.75.

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