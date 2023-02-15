«Боруссия» Дортмунд — «Челси»: ставка Романа Павлюченко на игру Лиги чемпионов

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд — «Челси».



Ставка: победа «Боруссии» за 2.49.



«Боруссия» Дортмунд и «Челси» встретятся в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Соперники находятся в разной форме. Я думаю, что у англичан не получится добиться успеха в этом противостоянии.



Лучшие прогнозы на сегодня.



«Боруссия» не лучшим образом стартовала в сезоне – до ЧМ-2022 клуб чередовал победы и ничьи с проигрышами. «Желто-черным» было тяжело выступать и в Бундеслиге, и в Лиге чемпионов. Но в последние месяцы у подопечных Эдина Терзича дела улучшились. Дортмундцы идут на серии викторий из восьми матчей кряду. В таблице чемпионата Германии клуб уже третий и отстает от лидеров на пару очков.



А вот «Челси» пока не реализовывает свой потенциал. Клуб совершил массовую закупку зимой, но своих плодов это еще не дало. «Синие» идут на серии без побед, а СМИ все чаще пишут о возможной отставке Грэма Поттера. Плюс, недавно «пенсионеры» не смогли выиграть у таких соперников, как «Вест Хэм» и «Фулхэм». В таблице АПЛ «Челси» все еще идет в середине.



Вообще, мне нравится футбол нынешней «Боруссии». Команда не только добивается успехов, но и активно играет в атаке, много создает. Приятно смотреть матчи «желто-черных». Ну а «Челси» не может найти свою игру. Новые игроки пока не освоились. Так что у себя дома «Боруссия» не упустит победу, я считаю», — сказал Павлюченко.



Экспресс с коэффициентом 8.70.



Прогноз на матч «Брюгге» — «Бенфика» с коэффициентом 3.15.



Захарян отказался переходить в «Галатасарай».



Прогноз на матч «Арсенал» — «Манчестер Сити» с коэффициентом 2.95.