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«Милан» – «Тоттенхэм»: результат матча Лиги чемпионов, кто победил, какой счёт

«Милан» – «Тоттенхэм»: результат матча Лиги чемпионов, кто победил, какой счёт
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5 февраля состоялся матч в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов между «Миланом» и «Тоттенхэмом». Команды играли на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Противостояние закончилось со счётом 1:0 в пользу команды Стефано Пиоли.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Миланцы забили единственный мяч в игре на седьмой минуте — отличился Браим Диас. Последовал длинный заброс к штрафной «Тоттенхэма», где Тео Эрнандес принял мяч и плотно пробил по воротам — Фрейзер Форстер отразил удар, но Диас набежал и со второй попытки затолкал мяч в сетку.

Экспресс с коэффициентом 8.70.

Прогноз на матч «Брюгге» — «Бенфика» с коэффициентом 3.15.

Захарян отказался переходить в «Галатасарай».

Прогноз на матч «Арсенал» — «Манчестер Сити» с коэффициентом 2.95.

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