«Арсенал» — «Манчестер Сити»: прогноз Дениса Казанского на матч чемпионата Англии

Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч «Арсенал» — «Манчестер Сити».
Ставка: гол Мареза за 4.20.
«Первая серия двухматчевого противостояния «Арсенала» и «Манчестер Сити». Шансы равны. Интересно посмотреть, каким будет характер этой встречи. «Арсенал» любит держать мяч, а у «Сити» это в крови. Поэтому будет достаточно упорная игра.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Немного настораживает и даёт больше шансов «Сити» тот факт, что «Арсенал» провёл два плохих матча: ничья с «Брентфордом» и поражение от «Эвертона». А «Сити» набирает и понимает, что это ключевой момент в чемпионской гонке.
Пока под большим вопросом участие в игре Эрлинга Холанда. Если он не выйдет, то на поле появится Марез. Рияд очень здорово играет против «Арсенала» и сочиняет голы.
Не думаю, что голов будет много, но они будут. Поставлю на гол Рияда Мареза, он в ударе», — сказал Казанский.
Экспресс с коэффициентом 8.70.
Прогноз на матч «Брюгге» — «Бенфика» с коэффициентом 3.15.
Захарян отказался переходить в «Галатасарай».
Прогноз на матч «Арсенал» — «Манчестер Сити» с коэффициентом 2.95.
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