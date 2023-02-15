Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Арсенал» — «Манчестер Сити»: прогноз Дениса Казанского на матч чемпионата Англии

«Арсенал» — «Манчестер Сити»: прогноз Дениса Казанского на матч чемпионата Англии
Аудио-версия:
Комментарии

Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч «Арсенал» — «Манчестер Сити».

Ставка: гол Мареза за 4.20.

«Первая серия двухматчевого противостояния «Арсенала» и «Манчестер Сити». Шансы равны. Интересно посмотреть, каким будет характер этой встречи. «Арсенал» любит держать мяч, а у «Сити» это в крови. Поэтому будет достаточно упорная игра.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Немного настораживает и даёт больше шансов «Сити» тот факт, что «Арсенал» провёл два плохих матча: ничья с «Брентфордом» и поражение от «Эвертона». А «Сити» набирает и понимает, что это ключевой момент в чемпионской гонке.

Пока под большим вопросом участие в игре Эрлинга Холанда. Если он не выйдет, то на поле появится Марез. Рияд очень здорово играет против «Арсенала» и сочиняет голы.

Не думаю, что голов будет много, но они будут. Поставлю на гол Рияда Мареза, он в ударе», — сказал Казанский.

Экспресс с коэффициентом 8.70.

Прогноз на матч «Брюгге» — «Бенфика» с коэффициентом 3.15.

Захарян отказался переходить в «Галатасарай».

Прогноз на матч «Арсенал» — «Манчестер Сити» с коэффициентом 2.95.

«Арсенал» — «Ман Сити». Артета позлит Гвардиолу «Арсенал» — «Ман Сити». Артета позлит Гвардиолу
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023