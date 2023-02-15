«Брюгге» — «Бенфика»: ставка Александра Мостового на матч плей-офф Лиги чемпионов

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Лиги Чемпионов «Брюгге» — «Бенфика».



Ставка: победа «Бенфики» за 1.87.



«Брюгге» стал открытием группового этапа Лиги Чемпионов и сумел выйти в плей-офф из очень непростой группы, лишь в последнем туре уступив первую строчку в таблице. Команда и в текущем году продолжает свой беспроигрышный ход, однако стала всё чаще играть вничью. Это негативно сказывается на местоположении бельгийцев в чемпионате, но вряд ли окажет большое влияние на выступления на международной арене.



Лучшие прогнозы на сегодня.



«Бенфика» идёт на приличной серии побед в Примейре, и лишь в последнем кубковом матче уступила «Браге» в серии послематчевых пенальти. Лиссабонцы возглавляют чемпионскую гонку в Португалии и прибудут в Бельгию в отличном настроении, рассчитывая добиться успеха уже на поле оппонента. Кадровых потерь у «орлов» нет, и в моих глазах они считаются фаворитами противостояния.



Я считаю, что в этой паре зрителей ждёт яркий и открытый футбол, учитывая игровые модели клубов. «Брюгге» очень здорово смотрелся осенью, но сейчас не так солиден и пропускает практически регулярно. «Бенфика» в свою очередь стабильна и даже на выезде выглядит впечатляюще. Отдам предпочтение опыту и классу, хотя выиграть португальцам будет непросто», — сказал Мостовой.



Экспресс с коэффициентом 8.70.



Прогноз на матч «Брюгге» — «Бенфика» с коэффициентом 3.15.



Захарян отказался переходить в «Галатасарай».



Прогноз на матч «Арсенал» — «Манчестер Сити» с коэффициентом 2.95.