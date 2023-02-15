«Металлург» — «Нефтехимик»: прогноз Максима Лебедева на матч регулярного чемпионата КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата «Металлург» — «Нефтехимик».



Ставка: победа «Металлурга» в матче за 1.47.



«Обыграв «Витязь», «Нефтехимик» как бы вернулся в зону плей-офф Восточной конференции. Не так чтобы совсем и весь вернулся — скорее пустили в предбанник, в дверную щёлку посмотреть. Потому что и матчей у «Нефтехимика» сыграно поболее, чем у конкурентов, и очков столько же. В общем, начавшийся уже давно плей-офф для «маленьких татар» продолжается с полной силой. И теперь «хоть сам ложись», но в Магнитогорске надо брать очки.



Лучшие прогнозы на сегодня.



А «Магнитка» тем временем хоть и далека ещё от своей даже не лучшей, а просто приличной формы, тем не менее, даже в своём нынешнем состоянии вполне может «Нефтехимик» укатать. Там ещё и законное чувство мести Илья Петрович должен подпалить: предыдущие два междусобойчика нынешнего сезона «Нефтехимик» выиграл. Понятно, что магнитогорцам хотелось бы получить сатисфакцию.



Учитывая вышеизложенное, прогнозирую достаточно весёлый матч соперников, в котором никто совсем закрываться не станет. Значит, заброшенные шайбы будут, и по моему разумению, тотал будет не ниже 5,5. По итогам матча хозяева наберут два очка, как бы «Нефтехимик» ни царапался. Но, кстати, не факт, что победить «Магнитке» удастся в основное время», — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 8.70.



Прогноз на матч ЦСКА — «Локомотив» с коэффициентом 3.75.



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