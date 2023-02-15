«Арсенал» — «Ман Сити»: прогноз Александра Елагина на игру чемпионата Англии

Известный комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч АПЛ «Арсенал» — «Манчестер Сити».



Ставка: ТБ 2.5 за 1.90.



«Этот матч все поклонники АПЛ ждут вот уже четыре месяца. Встречаются главные претенденты на титул. Наконец-то наши герои сойдутся в очной битве. «Арсенал» несколько притормозил после Нового года. В семи играх после Нового года «канониры» одержали три победы, дважды проиграли и дважды сыграли вничью. В последних матчах лондонцы не знают побед, уступив «Манчестер Сити» в Кубке, «Эвертону» в АПЛ, а затем из-за судейской ошибки поделив очки с «Брентфордом».



Лучшие прогнозы на сегодня.



Промахами главных конкурентов отлично воспользовался «Манчестер Сити», максимально приблизившийся к сопернику. Команда Гвардиолы попала в тяжёлую ситуацию и обвиняется в нарушении финансового fair play. Если обвинения будут доказаны, то горожан ожидает суровое наказание. Однако уверенная домашняя победа над «Астон Виллой» показала, что беда сплотила команду.



Напомню, «Арсенал» проиграл 10 последних матчей против «Манчестер Сити» в АПЛ. Это их самая долгая серия поражений в Премьер-Лиге. Пеп Гвардиола ни разу не проигрывал канонирам в рамках чемпионата, проведя против них уже 17 игр. Пеп дважды уступал «Арсеналу», но это было в кубковых матчах. Историческая статистика категорически против лондонцев. Однако предугадать победителя всё равно сложно, а вот забитые голы вполне вероятны», — сказал Елагин.



Экспресс с коэффициентом 8.70.



Прогноз на матч «Брюгге» — «Бенфика» с коэффициентом 3.15.



Захарян отказался переходить в «Галатасарай».



Прогноз на матч «Арсенал» — «Манчестер Сити» с коэффициентом 2.95.