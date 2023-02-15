«Боруссия» — «Челси»: прогноз Дениса Казанского на встречу Лиги чемпионов

Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч «Боруссия» — «Челси» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.
Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 2.13.
«Челси» отправляется играть на стадион дортмундской «Боруссии», где встретится с настоящей жёлтой стеной. Но эта стена довольно пикантная в нынешнем сезоне. Давайте посмотрим на последние два матча немцев – команда забила девять мячей и пропустила четыре.
Лучшие прогнозы на сегодня.
«Челси» — в поисках своей игры. Огромное количество новичков, которых надо как-то балансировать, чем и занимается Поттер. Правда, на мой взгляд, не так много у него времени на это будет.
«Челси» колбасит, но в атаке команда может что-то сочинить в игре против соперника, который регулярно забивает и пропускает на своём поле. Думаю, что матч будет очень высокого напряжения с огромным количеством мячей. Тотал больше и обе забьют», — сказал Казанский.
Экспресс с коэффициентом 8.70.
Прогноз на матч «Брюгге» — «Бенфика» с коэффициентом 3.15.
Захарян отказался переходить в «Галатасарай».
Прогноз на матч «Арсенал» — «Манчестер Сити» с коэффициентом 2.95.
- 15 февраля 2023
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:25
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:00
-
08:00
-
07:00
-
06:00
-
05:00
- 14 февраля 2023
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30