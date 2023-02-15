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«Боруссия» — «Челси»: прогноз Дениса Казанского на встречу Лиги чемпионов

«Боруссия» — «Челси»: прогноз Дениса Казанского на встречу Лиги чемпионов
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Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч «Боруссия» — «Челси» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 2.13.

«Челси» отправляется играть на стадион дортмундской «Боруссии», где встретится с настоящей жёлтой стеной. Но эта стена довольно пикантная в нынешнем сезоне. Давайте посмотрим на последние два матча немцев – команда забила девять мячей и пропустила четыре.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Челси» — в поисках своей игры. Огромное количество новичков, которых надо как-то балансировать, чем и занимается Поттер. Правда, на мой взгляд, не так много у него времени на это будет.

«Челси» колбасит, но в атаке команда может что-то сочинить в игре против соперника, который регулярно забивает и пропускает на своём поле. Думаю, что матч будет очень высокого напряжения с огромным количеством мячей. Тотал больше и обе забьют», — сказал Казанский.

Экспресс с коэффициентом 8.70.

Прогноз на матч «Брюгге» — «Бенфика» с коэффициентом 3.15.

Захарян отказался переходить в «Галатасарай».

Прогноз на матч «Арсенал» — «Манчестер Сити» с коэффициентом 2.95.

«Боруссия» — «Челси». Профпригодность Поттера под вопросом «Боруссия» — «Челси». Профпригодность Поттера под вопросом
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