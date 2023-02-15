ЦСКА — «Локомотив»: прогноз Максима Лебедева на матч регулярного чемпионата КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата ЦСКА – «Локомотив».



Ставка: победа ЦСКА в матче за 1.54.



«Между прочим у «Локомотива» уже четырёхматчевая победная серия, и динамика движения по сезону лучше, чем у ЦСКА. Ярославцам осталось сыграть в регулярном чемпионате всего четыре матча, и два из них будут с красно-синими. Вдобавок к тем четырём междусобойчикам, которые соперники в этом сезоне уже сыграли и где абсолютное равенство – и по победам, и по набранным очкам.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Причём выстроить какую-либо закономерность возможности нет: и те и другие выигрывали как дома, так и в гостях. О чём можно говорить точно, так это о том, что большого количества заброшенных шайб ждать не следует. И небольшого количества ждать тоже не следует. А что-нибудь вроде того, что было у ярославцев в предыдущем туре в Череповце, – такого сколько угодно. Поэтому и предположу, что тотал предстоящего матча не превысит 5.5.



Что же касается результата, то тут важным становится тот факт, что красно-синие отдыхали на сутки больше железнодорожников, никуда не выезжая из Москвы. То есть ЦСКА будет свежее, это должно сказаться, и именно армейцам я накаркиваю два очка, добытых любым, даже самым извращённым способом. Например, в овертайме вчетвером», — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 8.70.



Прогноз на матч ЦСКА — «Локомотив» с коэффициентом 3.75.



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