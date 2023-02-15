«Арсенал» — «Манчестер Сити»: ставка Романа Павлюченко на встречу АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Арсенал»— «Манчестер Сити».



Ставка: победа «Манчестер Сити» за 2.41.



«Арсенал» и «Манчестер Сити» сыграют в рамках перенесённого 12-го тура чемпионата Англии. У «канониров» идёт небольшой спад сейчас. Считаю, что «горожане» воспользуются этим и постараются обыграть лидера турнира.



Лучшие прогнозы на сегодня.



«Арсенал» идёт на серии без побед – в трёх матчах во всех турнирах клуб дважды уступил и один раз сыграл вничью. В одной из этих игр «канонирам» поражение как раз нанёс «Ман Сити» — 1:0 в Кубке. Однако затем в АПЛ подопечные Микеля Артеты потеряли очки в матчах с далеко не самыми сильными противниками – 0:1 с «Эвертоном» и 1:1 с «Брентфордом».



Думаю, в команде из Лондона начался спад. Ставки высоки – «Арсенал» действительно претендует на чемпионство. Так что футболисты не выдерживают и начинают совершать много ошибок.



Но и «Манчестер Сити» сейчас не находится в своей лучшей форме. Чередует команда разные исходы в последние месяцы. Хотя, если не брать одно поражение от «Тоттенхэма» (0:1), «горожане» только выигрывали в пяти матчах во всех турнирах.



В таблице АПЛ «Сити» сидит на хвосте у лидирующего «Арсенала» — разрыв составляет всего три очка. Правда, у «канониров» на одну игру меньше. Но всё равно коллектив из Манчестера уже очень близко подобрался к сопернику.



Это, по сути, игра за шесть очков. Принципиальная встреча в борьбе за лидерство. Если бы не последние игры «Арсенала», можно бы было поверить в его успех. Однако «пушкари» стали терпеть слишком много неудач. Считаю, что спад хозяев поля продолжится и сегодня – гости воспользуются этим», — сказал Павлюченко.



Экспресс с коэффициентом 8.70.



Прогноз на матч «Брюгге» — «Бенфика» с коэффициентом 3.15.



Захарян отказался переходить в «Галатасарай».



Прогноз на матч «Арсенал» — «Манчестер Сити» с коэффициентом 2.95.