«Боруссия» — «Челси»: прогноз Алексея Андронова на матч Лиги чемпионов в Дортмунде

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Боруссия» — «Челси» в рамках Лиги чемпионов.



Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 2.17.



«Одно из ярких, но немного скрытых противостояний в 1/8 финала Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд – «Челси».



Лучшие прогнозы на сегодня.



Оба тренера не воспринимаются как элита европейского тренерского цеха. У «Боруссии» было достаточно проблем, но вернулся в строй Аллер — и она выиграла все восемь матчей в этом году. «Челси», наоборот, в последних восьми матчах победил всего один раз. В команде революционные изменения, так что в какой форме лондонцы подходят к этому матчу, понять очень сложно.



«Боруссия» робко начинает думать о том, что англичанам надо дать по зубам как следует. Дортмундцы постараются это сделать, я в этом не сомневаюсь. Самая логичная ставка на этот матч – обе забьют. Проблемы в обороне есть у обеих команд. Коэффициент можно увеличить за счёт такой ставки – обе забьют и тотал больше 2.5. Вряд ли матч завершится вничью 1:1», — сказал Андронов.



Экспресс с коэффициентом 8.70.



Прогноз на матч «Брюгге» — «Бенфика» с коэффициентом 3.15.



Захарян отказался переходить в «Галатасарай».



Прогноз на матч «Арсенал» — «Манчестер Сити» с коэффициентом 2.95.