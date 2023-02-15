«Боруссия» — «Челси»: прогноз Алексея Андронова на матч Лиги чемпионов в Дортмунде

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Боруссия» — «Челси» в рамках Лиги чемпионов.
Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 2.17.
«Одно из ярких, но немного скрытых противостояний в 1/8 финала Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд – «Челси».
Лучшие прогнозы на сегодня.
Оба тренера не воспринимаются как элита европейского тренерского цеха. У «Боруссии» было достаточно проблем, но вернулся в строй Аллер — и она выиграла все восемь матчей в этом году. «Челси», наоборот, в последних восьми матчах победил всего один раз. В команде революционные изменения, так что в какой форме лондонцы подходят к этому матчу, понять очень сложно.
«Боруссия» робко начинает думать о том, что англичанам надо дать по зубам как следует. Дортмундцы постараются это сделать, я в этом не сомневаюсь. Самая логичная ставка на этот матч – обе забьют. Проблемы в обороне есть у обеих команд. Коэффициент можно увеличить за счёт такой ставки – обе забьют и тотал больше 2.5. Вряд ли матч завершится вничью 1:1», — сказал Андронов.
Экспресс с коэффициентом 8.70.
Прогноз на матч «Брюгге» — «Бенфика» с коэффициентом 3.15.
Захарян отказался переходить в «Галатасарай».
Прогноз на матч «Арсенал» — «Манчестер Сити» с коэффициентом 2.95.
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