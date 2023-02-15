«Арсенал» — «Манчестер Сити»: прогноз Павла Погребняка на игру АПЛ 15 февраля

Экс-футболист сборной России, чемпион России, обладатель Кубка УЕФА и Суперкубка Европы Павел Погребняк дал прогноз на матч 12-го тура АПЛ «Арсенал» — «Манчестер Сити».
Ставка: победа «Арсенала» за 2.91.
«Нас ждёт большая игра. Встречаются два лидера АПЛ как по игре, так и по количеству набранных очков.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Все мы помним недавнее противостояние команд в Кубке Англии, где Артета не смог превзойти Гвардиолу. «Арсенал» не выигрывает три матча подряд, но команда Артеты поддерживает высокий темп и привычно доминирует на поле.
«Сити» обладает сильнейшим составом в АПЛ, но на данном этапе играет не идеально. Рискну поставить на победу «Арсенала». Также рассмотрел бы ставку тотал больше 2.5», — сказал Погребняк.
Экспресс с коэффициентом 8.70.
Прогноз на матч «Брюгге» — «Бенфика» с коэффициентом 3.15.
Захарян отказался переходить в «Галатасарай».
Прогноз на матч «Арсенал» — «Манчестер Сити» с коэффициентом 2.95.
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