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«Арсенал» — «Манчестер Сити»: прогноз Павла Погребняка на игру АПЛ 15 февраля

«Арсенал» — «Манчестер Сити»: прогноз Павла Погребняка на игру АПЛ 15 февраля
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Экс-футболист сборной России, чемпион России, обладатель Кубка УЕФА и Суперкубка Европы Павел Погребняк дал прогноз на матч 12-го тура АПЛ «Арсенал» — «Манчестер Сити».

Ставка: победа «Арсенала» за 2.91.

«Нас ждёт большая игра. Встречаются два лидера АПЛ как по игре, так и по количеству набранных очков.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Все мы помним недавнее противостояние команд в Кубке Англии, где Артета не смог превзойти Гвардиолу. «Арсенал» не выигрывает три матча подряд, но команда Артеты поддерживает высокий темп и привычно доминирует на поле.

«Сити» обладает сильнейшим составом в АПЛ, но на данном этапе играет не идеально. Рискну поставить на победу «Арсенала». Также рассмотрел бы ставку тотал больше 2.5», — сказал Погребняк.

Экспресс с коэффициентом 8.70.

Прогноз на матч «Брюгге» — «Бенфика» с коэффициентом 3.15.

Захарян отказался переходить в «Галатасарай».

Прогноз на матч «Арсенал» — «Манчестер Сити» с коэффициентом 2.95.

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