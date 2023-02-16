«Барселона» — «МЮ»: прогноз Егора Титова на встречу 1/16 финала Лиги Европы

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Барселона» – «Манчестер Юнайтед» в 1/16 финала Лиги Европы сезона-2022/2023.
Ставка: победа «Барселоны» за 1.80.
«Сумасшедшая афиша в Лиге Европы. Такой может позавидовать и Лига чемпионов. Она бы точно привлекла больше внимания, чем, например, «Брюгге» — «Бенфика», при всём уважении к этим клубам. К сожалению, «Барса» оступилась на групповом этапе главного турнира Европы, а «МЮ» вообще туда не попал.
Сейчас обе команды находятся в прекрасном состоянии. «Барселона» с огромным отрывом лидирует в чемпионате Испании. И сейчас у неё даже есть возможность сосредоточиться на еврокубке. Почему бы не пополнить клубный музей? В прошлом сезоне не получилось: тогда уступили будущему победителю — «Айнтрахту».
У «МЮ», как мне кажется, главная задача — всё-таки попасть в четвёрку по итогам сезона в АПЛ. Там предстоит непростая борьба. Да ещё остаётся небольшой шанс вклиниться в чемпионскую гонку. Другими словами, мне кажется, «Манчестер» может пожертвовать Лигой Европы. Возможно, тен Хаг применит ротацию. Я бы этого не исключал.
Так что в этой встрече я ставлю на «Барселону». Она научилась быть прагматичной. У своих ворот она не позволяет создавать много моментов, сама же методично реализует шансы. Так было и в последней встрече – с крепким «Вильярреалом». И сейчас при своих болельщиках, думаю, она выиграет – 1:0 или 2:1».
Экспресс с коэффициентом 6.24.
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