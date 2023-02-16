Прогноз Виктора Гусева на матч «Барселона» — «МЮ» в 1/16 финала Лиги Европы

Известный телекомментатор Виктор Гусев сделал прогноз на встречу «Барселона» — «МЮ».
Ставка: победа «Барселоны» за 1.80.
«Относительно не самый привычный турнир для обоих грандов. Такой матч украсил бы и финал Лиги чемпионов. «Барселона» в последнем туре Ла Лиги выиграла в гостях у «Вильярреала» и продолжает лидировать в своём чемпионате. «МЮ» тоже играл в гостях и выиграл. Теперь манкунианцы замыкают тройку лидеров АПЛ.
В последний раз команды играли друг с другом весной 2019-го года в Лиге чемпионов. «Барса» дважды выиграла. В личных встречах победная серия каталонцев составляет уже четыре матча. Это довольно серьёзное преимущество «Барселоны».
Конечно, «Барселона» находится в отличной форме. Каталонцы не проигрывают с октября. Уже есть и Суперкубок Испании, и полуфинал национального Кубка. Молодёжь «Барсы» выглядит перспективно. К тому же будет и преимущество своего поля. Есть и серьёзные потери с обеих сторон. У хозяев не сыграют Бускетс и Дембеле. У гостей не будет Эриксена, Антони, Марсьяля. Наверное, у «Манчестера» потери более весомые.
Поэтому я склонен отдать предпочтение «Барсе». Да, впечатляет Рашфорд, который забивает практически в каждом матче, но на поле каталонцев даже ему придётся сложно. Думаю, что в первой игре при своих трибунах набравшая ход «Барселона» окажется сильнее».
Экспресс с коэффициентом 6.24.
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