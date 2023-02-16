«Спортинг» — «Мидтьюлланн»: прогноз Константина Генича на встречу Лиги Европы

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Спортинг» – «Мидтьюлланн» в 1/16 финала Лиги Европы сезона-2022/2023.

Ставка: победа «Спортинга» всухую за 2.18.

Лучшие прогнозы на Лигу Европы.

«Пожалуй, всё однозначно в паре лиссабонского «Спортинга» и датского «Мидтьюлланна». Датчане очень плохо играют в нынешнем сезоне в своём чемпионате – команда на седьмом месте. С большим трудом «Мидтьюлланн» забивает мячи. Если брать последние игры, то «Мидтьюлланн» забил лишь два мяча – один в ворота «Эльфсборга» и один в ворота корейского «Ульсана».

«Спортинг» за последний месяц проиграл в двух матчах с «Порту», но у Аморима хорошая команда, особенно если говорить о домашних играх. Если всё правильно «Спортинг» сделает, не будет привозить себе моменты, то аккуратненько выиграет.

Можно сыграть победу «Спортинга» через тотал меньше 3.5 мяча за 1.90 или же рассмотреть победу «Спортинга» всухую. Скорее, я бы рассмотрел второй вариант за 2.18. Может быть, даже пошёл бы дальше и рассмотрел вариант мультисчёта – победа «Спортинга» 1:0, 2:0 или 3:0. Здесь уже коэффициент 2.50. Думайте сами – решайте сами!»

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