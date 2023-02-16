«Спартак» — «Динамо»: прогноз Максима Лебедева на московское дерби в КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата «Спартак» — «Динамо» (Москва).

Ставка: победа «Динамо» в матче за 1.90.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Не думаю, что за два дня между матчами можно было что-нибудь кардинально изменить. А значит, второй подряд матч с бело-голубыми в своей содержательной части станет продолжением первого. То есть будет равная игра с приблизительно одинаковым количеством созданных моментов, но при этом «Динамо» что-то сможет реализовать, а у «Спартака» с этим будет проблематичнее.

Получим мы небогатый по заброшенным шайбам матч, тотал в котором вряд ли превысит 6.5 шайбы. И два очка в итоге вновь наберут бело-голубые, и наберут, даже если у них это не получится в основное время».

Экспресс с коэффициентом 6.24.

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