«Барселона» — «МЮ»: прогноз Александра Елагина на матч 1/16 финала Лиги Европы

Известный комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч Лиги Европы «Барселона» — «МЮ».
Ставка: победа «Барселоны» за 1.80.
«Барселона» не сумела выйти в плей-офф Лиги чемпионов, но теперь имеет шансы на трофей в Лиге Европы. Однако каталонцы сразу же попали на «Манчестер Юнайтед». Соперники встречались 13 раз во всех турнирах: шесть побед у «Барсы», три у «МЮ», ещё четыре игры завершились ничейным исходом. Каталонцы выиграли в каждом из последних четырёх матчей с манкунианцами.
Сегодня «Барса» является единоличным лидером чемпионата Испании. В нынешнем сезоне каталонцы дома проиграли лишь однажды, уступив «Баварии» в Лиге чемпионов. «Юнайтед» же, в свою очередь, идёт третьим в Премьер-лиге. Думаю, на своём поле «Барселона» должна добиться победы».
Экспресс с коэффициентом 6.24.
Прогноз на матч «Севилья» — ПСВ с коэффициентом 3.40.
Сборная Узбекистана готова прилететь в Москву на товарищеский матч с Россией.
Прогноз на матч «Ювентус» — «Нант» с коэффициентом 3.20.
Каманцев: российские судьи лучше, чем российские футболисты.
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