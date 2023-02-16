Василий Уткин сделал прогноз на матч «Барселона» — «МЮ»

Известный журналист и ведущий Василий Уткин дал прогноз на матч 1/16 финала Лиги Европы «Барселона» — «МЮ».
Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.03.
Лучшие прогнозы на Лигу Европы.
«В Лиге Европы состоятся сразу восемь матчей. Я думаю, что всем, конечно же, интересно поделиться разными соображениями о матче «Барселона» — «Манчестер Юнайтед».
Хотя это не самая простая игра для прогнозирования. Тем не менее, «Барселона» играет дома, она победила в 11 последних матчах подряд и практически не пропускает.
Я думаю, что в этом матче будет логично сделать одну из двух ставок. Либо тотал меньше 2.5 мяча, либо — для тех, кто любит рисковать — поставить на то, что «Барселона» не пропустит».
Экспресс с коэффициентом 6.24.
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Прогноз на матч «Барселона» — «Манчестер Юнайтед» с коэффициентом 4.15.
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