«Барселона» — «МЮ»: ставка Эдуарда Мора на матч 1/16 финала Лиги Европы

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор сделал прогноз на матч «Барселона» — «МЮ».

Ставка: победа «Барселоны» за 1.80.

«Самый интересный матч 1/16 финала Лиги Европы. Две самые сильные команды турнира. Можно сказать, досрочный финал. Однако шансы «Барселоны» более предпочтительны.

Лучшие прогнозы на Лигу Европы.

Во-первых, у Хави состав гораздо больше и сильнее, чем у «Манчестера». Во-вторых, Хави гораздо раньше стал строить команду по сравнению с тен Хагом.

По большому счёту, только после ухода Роналду голландец стал делать то, что хочет. Тогда команда очень сильно прибавила. Она даже поднялась на третье место АПЛ. Безусловно, это огромный успех, но клуб довольно сырой. Он нуждается в усилении.

У «Барселоны» всё гораздо лучше.

Я не жду большого количества голов. «Барса» нас приучила к тому, что спокойно может выиграть 1:0 и довести до победы. Допускаю, что Хави может и разорвать «МЮ», а может и сыграть свои любимые 1:0. Ставлю на победу «Барселоны».

Экспресс с коэффициентом 6.24.

Прогноз на матч «Барселона» — «Манчестер Юнайтед» с коэффициентом 4.15.

«Челси» готов выкупить Феликса за € 80 млн.

Сборная Узбекистана готова прилететь в Москву на матч с Россией.

Прогноз на матч «Ювентус» — «Нант» с коэффициентом 3.20.