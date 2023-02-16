«Ювентус» — «Нант»: прогноз Эдуарда Мора на матч Лиги Европы

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор сделал прогноз на матч «Ювентус» — «Нант».

Ставка 1: тотал меньше 2.5 мяча за 1.94.

Ставка 2: победа «Нант» с форой (+1.5) за 1.74.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Поговорим о матче 1/16 финала Лиги Европы, в котором сыграют «Ювентус» и «Нант». Я бы не стал сразу же говорить о том, что туринский клуб является явным фаворитом. Да, «Нант» занимает 13-е место в чемпионате Франции, но команды очень схожи по стилистике — обе низовые. Обе играют от обороны, а в нападении играют как придётся.

У «Ювентуса» недавно была серия из побед, в рамках которой он вообще не пропускал. В основном победы были со счётом 1:0. Были матчи, когда «Ювентус» пропускал первым. Сразу же начинал атаковать, раскрываться, а позиционно играть не очень умеет.

Думаю, что «Нант» не будет раскрываться в этом матче, а туринцы будут действовать в атаке как получится. Если «Нант» и будет проигрывать в один мяч, то при двухматчевой серии раскрываться на выезде не будет.

Ожидаю низовую игру во всех смыслах. Не исключаю, что матч может закончиться со счётом 0:0. Будет минимум угловых. На этот матч дам две ставки. Первая — ТМ (2.5) мяча, а вторая – победа «Нант» с форой (+1.5). Если «Юве» при плохой игре и будет вести 1:0, то вряд ли будет развивать успех. Он делает это очень редко».

Экспресс с коэффициентом 6.24.

Прогноз на матч «Байер» — «Монако» с коэффициентом 3.70.

Прогноз на матч «Севилья» — ПСВ с коэффициентом 3.40.

Игнатьев: рад конкуренции с Дзюбой в «Локомотиве».

Салихова опровергла заявление Глебова об отказе перейти в «Спартак».