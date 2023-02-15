«Ювентус» — «Нант». Аллегри заставит молчать хейтеров

Итальянец бурно отреагировал на критику болельщика во встрече с «Фиорентиной». Его лучше не раздражать!

16 февраля состоится первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Ювентус» — «Нант». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу итальянцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.37. Успех французов оценён экспертами в 9.30. Ставки на ничью принимаются тоже за 5.00.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Ювентус» — «Нант» 16 февраля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Ювентус» — «Нант» может получиться результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.88, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.93. Поставить на «обе забьют» можно за 2.20.

Анализ и прогноз на матч 1/16 финала Лиги Европы «Ювентус» — «Нант» (16.02.2023)

На фоне Лиги чемпионов не стоит забывать и о менее престижном, но не менее зрелищном турнире — Лиге Европы. 16 февраля состоится восемь первых встреч 1/16 финала турнира. В одной из них на стадионе «Альянц» в Турине местный «Ювентус» примет «Нант». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

Из-за кадровых проблем «Ювентус» ужасно начал текущий сезон. Он добыл плохие результаты в стартовых девяти турах Серии А, а также с треском вылетел из Лиги чемпионов. Однако после этого Массимилиано Аллегри сумел всё исправить и вернуть своих подопечных в привычное победное русло.

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За последние 13 туров в чемпионате Италии «старая синьора» потерпела поражения только во встречах с лидирующим «Наполи» (1:5) и «Монцей» (0:2). Также туринцы сыграли вничью с «Аталантой» (3:3). Во всех остальных встречах они одержали победы.

Также «бьянконери» добыли путёвку в полуфинал Кубка Италии. На предыдущих стадиях турнира они обыграли «Монцу» (2:1) и «Лацио» (1:0). Единственное, что портит настроение клубу из Турина, а также его болельщикам — связанный с финансовыми махинациями скандал.

Из-за него с «Ювентуса» сняли 15 очков. Вследствие этого он спустился на девятое место в турнирной таблице Серии А. Существует вероятность, что команда останется без еврокубков в следующем сезоне. Впрочем, на боевом духе туринцев это, а также возможные дополнительные санкции, пока что никак не отражается.

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В последних двух турах в Серии А «старая синьора» одержала победы. Сначала она разгромила «Салернитану» (3:0), а затем обыграла «Фиорентину» (1:0). Есть ли при таком раскладе у «Нанта», который уже не первый год является середняком чемпионата Франции, шансы на победу в предстоящем матче?

По итогам минувшего сезона «канарейки» заняли девятое место в турнирной таблице чемпионата Франции. Путёвку в Лигу Европы подопечные Антуана Комбуаре получили за счёт того, что выиграли Кубок страны. В этом году они также бросили бóльшую часть ресурсов на победу в данном турнире. Уже дошли до 1/4 финала.

В Лиге 1 дела у команды из одноимённого города идут, откровенно говоря, плохо. Она одержала победы только в 6 из 23 встреч. При этом практически все они были одержаны во встречах с явными аутсайдерами. Также «Нант» 10 раз сыграл вничью.

Не лучшим образом выступили «канарейки» и на групповом этапе Лиги Европы. Путёвку в плей-офф они заполучили не без удачи. Повезло, что «Карабах» обидно потерял очки, а «Олимпиакос» подходил ко встрече последнего тура без шансов на евровесну. Сдаётся, «Ювентус» без особого труда обыграет «Нант».

Впрочем, вряд ли встреча получится результативной. Наилучшим вариантом для ставки выглядит П1 + ТМ 3.5 мяча за коэффициент 1.92. Как-никак главным оружием туринцев является надёжная линия обороны. За 22 тура в Серии А они пропустили только 17 мячей. Меньше лишь у лидирующего «Наполи».

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«Старая синьора» только один раз сумела забить больше трёх мячей — во встрече 11-го тура с «Эмполи» (4:0). Стоит отметить, что и у «канареек» довольно крепкая защита. За 23 тура в Лиге 1 они пропустили только 26 мячей. Сами, правда, отгрузили в ворота соперников ещё меньше — 24.

Сейчас чёрно-белым как никогда важны хорошие результаты. На фоне скандала с финансовыми махинациями им необходимо сохранять мотивацию и настрой. Массимилиано Аллегри прекрасно это понимает. Он заряжен как никогда. Свидетельствует об этом поведение тренера, а также конфликт с болельщиком во встрече последнего тура с «Фиорентиной». Аллегри призвал его спуститься с трибун и сказать всё в лицо.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Ювентус» — «Нант» 16 февраля 2023 года

Несмотря на скандал с финансовыми махинациями, «Ювентус» не опускает руки. На последнем отрезке сезона «старая синьора» смотрится очень собранно. На домашнем стадионе она наверняка обыграет «Нант», который является середняком чемпионата Франции. «Канарейки» плохо выступают как в Лиге 1, так и в еврокубковых турнирах. Единственный плюс — они немного пропускают. Учитывая манеру игры итальянцев, нерезультативная победа хозяев выглядит наиболее вероятным исходом.

Ставка: победа «Ювентуса» и тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 1.92.

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