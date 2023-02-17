Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Сепахан» — «Зенит»: где смотреть онлайн бесплатно, трансляция матча, по какому каналу

17 февраля в 12:00 мск на стадионе «Накш-э-джахан» в Иране начнётся товарищеский матч «Сепахан» — «Зенит».

Прямая трансляция встречи будет показана на телеканале «Матч!».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Эксперты считают явным фаворитом петербургский «Зенит». Поставить на победу сине-бело-голубых в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.40. Ставки на победу иранского «Сепахана» принимаются за 7.00. Поставить на ничью предлагают за 5.10.

По мнению букмекеров, игра обещает быть зрелищной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.61. Ставки на тотал меньше 2.5 мяча принимаются за 2.30.

Дополнительно можно сделать ставку на гол Клаудиньо за 2.80. Если забьёт Зелимхан Бакаев, сыграет коэффициент 3.30.

Экспресс с коэффициентом 6.24.

Нигматуллин: лигу чемпионов выиграет «Реал», «Бавария» или «Ман Сити».

Гендиректор «Зенита»: на матч с «Сепаханом» придут 40 тысяч зрителей.

Мамаев признался, что не понимает упрёков за открытие академии в Дубае.

Гаджиев ответил, дадут ли шанс Дзюбе установить рекорд за сборную.