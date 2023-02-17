«Ференцварош» — «Кечкемет». Черчесов напрашивается на похвалу

Станислав Саламович один из лучших тренеров. Рауль Рианчо даже сказал, что он мог бы работать со сборной Бразилии.

18 февраля состоится матч 20-го тура чемпионата Венгрии «Ференцварош» — «Кечкемет». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Ференцвароша» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.28. Успех «Кечкемета» оценён экспертами в 9.60. Ставки на ничью принимаются за 5.10.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Венгрии «Ференцварош» — «Кечкемет» 18 февраля 2023 года

Букмекеры уверены, что матч «Ференцварош» — «Кечкемет» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.58, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.30. Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.04. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.78. Поставить на «обе забьют» можно за 1.96.

Анализ и прогноз на матч 20-го тура чемпионата Венгрии «Ференцварош» — «Кечкемет» (18.02.2023)

Стартовал плей-офф Лиги Европы. Пока одни команды борются за путёвку в 1/8 финала, другие уже ожидают их на данной стадии. «Ференцварош» относится ко второй категории. «Фроди» заняли первое место в группе, вследствие чего автоматически миновали 1/16 финала турнира.

18 февраля «зелёным орлам» предстоит помериться силами с «Кечкеметом» в 20-м туре чемпионата Венгрии. Матч пройдёт на стадионе «Гроупама Арена» в Будапеште. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. Для подопечных Станислава Черчесова это хорошая проверка на прочность. Соперник довольно непростой.

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На данный момент «Кечкемет» располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Венгрии. За 19 туров он проиграл только «Фехервару» (1:2) и «Мезёкёвешду» (1:2). Однако целых 10 встреч закончились ничейными результатами — это достаточно много.

Удалось подопечным Иштвана Урбаньи обыграть даже «Ференцварош» (2:0). Впрочем, это было ещё в начале сезона — во встрече 9-го тура. Плюс матч проходил на стадионе «Сектеи» в Кечкемете. С тех пор многое изменилось. Команда из одноимённого города заметно регрессировала.

За последние семь туров «Кечкемет» выиграл только у «Фехервара» (2:1), а также один раз уступил. Практически во всех встречах соперники смотрелись в разы предпочтительнее. Они опаснее атаковали и наносили больше ударов в створ.

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«Ференцварош», в свою очередь, не переставал прибавлять. За последние 10 туров он не потерпел ни одного поражения при всего трёх ничьих — с «Фехерваром» (2:2), «Вашашем» (0:0) и «Кишвардой» (0:0). Причём две из этих игр «фроди» провели на выезде.

Во всех остальных матчах подопечные Станислава Черчесова одержали победы, продемонстрировав отменный доминирующий футбол. Сейчас они возглавляют турнирную таблицу чемпионата Венгрии. Отрыв от «Кечкемета» составляет целых 14 очков.

За 19 туров «зелёные орлы» пропустили всего 15 мячей. Сами же забили целых 42. На евроарене они также не скупились на голы. В 14 матчах (шесть — в квалификации Лиги чемпионов и восемь — в Лиге Европы) «фроди» забили 24 мяча, хотя уровень многих соперников был очень серьёзен.

Судя по всему, команда из Будапешта подходит в полной готовности к плей-офф Лиги Европы. Скорее всего, она одержит в предстоящем матче уверенную победу. Поставить на то, что «Ференцварош» выиграет с форой (-1.5), можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.81. Две из трёх очных встреч закончились именно так.

На домашнем стадионе «зелёные орлы» в текущем сезоне выступают просто потрясающе. За 16 матчей во всех официальных турнирах дома они проиграли лишь дважды. Оба — в квалификации Лиги чемпионов. Также «фроди» два раза сыграли вничью, в том числе с «Монако» (1:1) в Лиге Европы.

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Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо сказал, что у нынешнего главного тренера «Ференцвароша» Станислава Черчесова есть шансы стать наставником сборной Бразилии. Это высказывание кажется слишком громким, ведь для этого нужно понимать бразильский футбол изнутри. Однако Черчесов действительно очень классный тренер!

Прогноз и ставки на матч чемпионата Венгрии «Ференцварош» — «Кечкемет» 18 февраля 2023 года

«Ференцварош» набрал отличный ход. Он отлично играет в последних 10 турах, радуя своих болельщиков большим количеством мячей. На домашней арене подопечные Черчесова наверняка обыграют «Кечкемет», который сбавил обороты на последнем отрезке сезона. В двух из трёх последних очных встреч «фроди» выигрывали с перевесом в два мяча. Думается, подобное будет и в этот раз.

Ставка: победа «Ференцвароша» с форой (-1.5) за коэффициент 1.81.

Экспресс с коэффициентом 6.24.

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