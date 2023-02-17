«Аугсбург» — «Хоффенхайм»: прогноз Алексея Гасилина на матч Бундеслиги

Чемпион Европы в составе России U17, экс-футболист «Зенита», «Амкара» и «Томи», звезда «Амкала» и комментатор Бундеслиги Алексей Гасилин дал прогноз на матч 21-го тура Бундеслиги «Аугсбург» — «Хоффенхайм».

Ставка: победа «Хоффенхайма» за 2.44.

«Хозяева расположились на 13-й строчке Бундеслиги, набрав 21 очко. После зимней паузы результаты «Аугсбурга» очень нестабильны: за пять прошедших туров — три поражения и две победы с минимальным счётом (1:0). В целом всё стабильно для команды среднего уровня, проигрывают лидерам чемпионата, обыгрывают слабых или иногда таких же середнячков.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Главный тренер Энрико Масен выбрал для команды схему 4-4-2, где большой акцент делается на оборону и контроль движения мяча по линиям. С атакой у «Аугсбурга» дела обстоят не очень последнее время, в среднем забивают один мяч за игру. Хотя бывают и исключения, как в игре с «Боруссией» Д, где забили такому сильному сопернику целых три гола, хоть и проиграли со счётом 3:4.

По результатам мы видим, что, пытаясь уйти в активную атаку, «Аугсбург» теряет преимущество в обороне, пропуская сразу много мячей. В предстоящем матче с «Хоффенхаймом», мне кажется, они не будут мудрить, а продолжат спокойно двигаться от обороны, хорошо контролируя фланги, и надеяться на нападающих, которые смогут реализовать хотя бы один из довольно нечастых голевых моментов.

«Хоффенхайм» что-то вообще скатился в чемпионате и занимает сейчас 14-ю строчку, набрав 19 очков. От зоны вылета его отделяет всего одна победа конкурентов. После неплохого начала «Хоффенхайм» перед межсезонной паузой выдал неудачную серию из четырёх поражений. На зимних сборах вроде взяли себя в руки и неплохо провели товарищеские матчи, но после возобновления Бундеслиги снова терпят поражение за поражением.

«Хоффенхайм» не выигрывает уже 10 туров подряд — восемь поражений и две ничьих. Руководством было принято решение поменять главного тренера, и сейчас у «Хоффенхайма» будет вторая игра под руководством Пеллегрино Матараццо. Первую они проиграли «Байеру» в прошлом туре со счётом 1:3.

У «Хоффенхайма» что при прошлом тренере, что при нынешнем большой акцент делается на полузащитников при схеме 3-4-2-1. Но они явно не справляются ни в атаке, ни в обороне. Хотя команда всё же забивает практически каждую игру хотя бы один гол. Предстоящий матч для нового тренера и команды очень важен, чтобы прервать серию без побед и выйти из пропасти поражений.

«Аугсбург» не сильный соперник, но при этом не очень удобный благодаря своей сплочённой обороне, но «Хоффенхайм» будет стараться изо всех сил и буквально выгрызать победу зубами.

Поверю всё-таки в победу «Хоффенхайма», когда, если не сейчас. Мой прогноз — победа гостей».

Экспресс с коэффициентом 6.24.

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