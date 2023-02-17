Представляем вашему вниманию прогноз на матч КХЛ «Авангард» — «Нефтехимик».

Ставка: победа «Авангарда» с форой (-1) за 1.97.

Лучшие прогнозы на КХЛ.

«Авангард» не слишком удачно провёл последние встречи. Только две победы одержали «ястребы» в последних шести матчах регулярного чемпионата. По этой причине они уже не претендуют на первое место на Востоке. Из реальных целей — борьба за вторую строчку. У занимающего её «Салавата Юлаева» 79 очков, а у «ястребов» — 77, при одной игре в запасе.

«Нефтехимик» выдал безупречную серию из побед в трёх матчах и потеснил «Амур» с восьмой строчки Восточной конференции. На последнюю путёвку в плей-офф претендует также «Трактор», который является аутсайдером гонки. У основных же конкурентов равное количество очков (по 67), но у клуба из Хабаровска одна игра в запасе.

Функции лидера команды в последних встречах взвалил на себя защитник Илья Хохлов. Он трижды поразил ворота магнитогорского «Металлурга» в последней встрече и принёс «Нефтехимику» важную победу со счётом 4:2.

Результат крайне важен для каждой из команд. Поэтому ожидаем максимальной самоотдачи и жёсткой борьбы. Хоккеистам «Авангарда» удобен стиль соперника, поэтому они выиграли пять очных встреч подряд на домашней арене. Рекомендуем рассмотреть ставку на победу «Авангарда» с форой (-1) за 1.97. К тому же Кравец очень зол из-за поражения в последней встрече. Он рвал и метал на пресс-конференции.

Экспресс с коэффициентом 6.24.

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