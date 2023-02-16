«Авангард» — «Нефтехимик». Кравец заставит омичей играть

17 февраля состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» — «Нефтехимик». Начало – в 16:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу омичей в основное время можно с коэффициентом 1.73. Победа нижнекамцев по итогам 60 минут оценивается в 3.84.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» — «Нефтехимик» 17 февраля 2023 года

Букмекеры считают, что встреча «Авангард» — «Нефтехимик» получится результативной: тотал меньше 4.5 шайбы идёт за 2.16, а тотал больше 4.5 шайбы — за 1.59. Ничья в основное время доступна с коэффициентом 4.33. Заключить пари на то, что победитель определится в послематчевых буллитах, можно с коэффициентом 8.20.

Анализ и прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» — «Нефтехимик» (17.02.2023)

17 февраля в регулярном чемпионате КХЛ запланирован только один матч. В Омске «Авангард» сыграет с «Нефтехимиком» на площадке «G-Drive Арена». Арбитр проведёт стартовое вбрасывание в 16:30 мск.

«Авангарду», по всей видимости, не удастся воплотить в жизнь мечту главного тренера о победе в Восточной конференции. Команда выдала неудачный отрезок в чемпионате, проиграв в четырёх встречах из шести. Это немедленно сказалось на положении в турнирной таблице.

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Хозяева спустились на шестую строчку. У них в активе 77 очков. В целом в Восточной конференции сложилась уникальная ситуация. В минувшей встрече у «ястребов» был шанс обойти «Салават Юлаев», но выиграть не удалось.

Подопечные Виктора Козлова одержали победу со счётом 3:1. Результат удивителен, поскольку стартовый натиск хоккеистов «Авангарда» был сильным. Они не выпускали соперника за синюю линию, и лишь благодаря великолепной игре голкипера «Салават» добился результата.

Неудача рассердила главного тренера клуба из Омска. На пресс-конференции Михаил Кравец не сдерживал эмоции. Тренер действительно был в гневе и не стеснялся в высказываниях. Особенно наставнику не нравится игра во вторых периодах.

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«Нефтехимик» напряг последние силы и сражается за место в плей-офф. Главный конкурент — «Амур», который никак не сдаётся. Кажется, они будут продолжать соревноваться за последнюю путёвку в плей-офф до самого последнего матча регулярного сезона.

Главным героем минувшей встречи в Магнитогорске признали защитника «Нефтехимика» Хохлова. Илья сделал хет-трик и принёс победу своей команде со счётом 4:2. Кроме того, он стал первым игроком обороны, который забросил в одном матче три шайбы в ворота «Металлурга».

«Авангард» и «Нефтехимик» провели 45 личных встреч. Небольшое преимущество на стороне хозяев: у омичей 26 побед, а «волки» записали в актив 19 выигранных матчей. Разница заброшенных шайб 121:102 в пользу «ястребов».

Каждый из соперников рассчитывает только на победу, поскольку решает важные задачи в регулярном чемпионате. «Авангард» старается занять второе место, чтобы обеспечить себе преимущество домашнего льда в плей-офф. «Нефтехимик» в случае поражения может потерять шансы на выход в кубковую стадию сезона.

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У гостей минимальные шансы одержать победу. Их стиль удобен для быстрых «ястребов», что доказывают пять побед подряд в последних очных встречах в Омске. Перспективно смотрится ставка на победу «Авангарда» с форой (-1.5) шайбы за коэффициент 2.26.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Авангард» — «Нефтехимик» 17 февраля 2023 года

«Авангард» получил хорошую взбучку от главного тренера после поражения в игре с «Салаватом Юлаевым». Пришла пора «ястребам» проснуться, иначе они стартуют в плей-офф с крайне невыгодной позиции. С учётом результатов последних личных встреч в Омске ждём уверенной победы подопечных Михаила Кравца.

Ставка: победа «Авангарда» с форой (-1.5) за 2.26.

Экспресс с коэффициентом 6.24.

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