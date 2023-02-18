«Амур» — «Ак Барс»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата «Амур» — «Ак Барс».

Ставка: победа «Ак Барса» в матче за 1.60.

«Единоличный лидер Восточной конференции идёт по Дальнему Востоку спокойно и размеренно, давя всё, что ему попадается и под ноги, и под руку. Во Владивостоке «большие татары» не цацкались, дважды подряд обыграв местных «адмиралов», причём во второй раз сделали это всухую.

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Рассчитывать на то, что в Хабаровске «Ак Барс» внезапно воспылает любовью к человечеству и начнёт раздавать очки направо и налево, нет никаких предпосылок. Тем более что именно в Хабаровске «старший брат» может весьма опосредованно, но при этом весьма действенно помочь «младшему брату» из Нижнекамска, для которого «Амур» является прямым и главным конкурентом.

И выворачиваться наизнанку хабаровчанам в первом матче с «Ак Барсом» тоже никак нельзя, поскольку через 22 часа им снова выходить на лёд против того же соперника. Конечно, если казанцы дадут дальневосточникам шанс зацепиться за результат, те будут цепляться, не вспоминая про вторую игру. Но слишком уж мощно выглядит сейчас «Ак Барс», чтобы что-то давать заведомому аутсайдеру даже у того дома.

Матч будет тяжёлым, прежде всего для болельщиков, поскольку заброшенных шайб окажется совсем немного и большая их часть побывает в хозяйских воротах. Предположу, что тотал не окажется выше 7.5 шайбы. А по итогам матча гости любым способом наберут два очка. Скорее всего, они уложатся в основное время, но я оставляю надежду дальневосточникам».

Экспресс с коэффициентом 7.33.

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