«Осасуна» — «Реал» Мадрид: ставка Александра Мостового на матч Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предлагает свою ставку на матч Примеры «Осасуна» — «Реал» Мадрид.

Ставка: победа «Реала» с форой (-1) за 2.41.

Лучшие прогнозы на Примеру.

«Осасуна» не может найти своей игры после возобновления чемпионата и пока не впечатляет результатами, не выигрывая четыре тура кряду. Памплонцы трижды сыграли вничью за этот период и уступили дома «Атлетико», подтвердив, что с топами лиги им конкурировать ещё рано даже в родных стенах. У клуба есть определённые сложности в атаке, и он не радует результативностью в домашних встречах.

Что касается «Реала», то команда уже на восемь очков отстаёт от «Барселоны» в таблице и каждая потеря очков лишь отдаляет её от завоевания титула в этом сезоне. Это должно активизировать «сливочных» в предстоящем матче, ведь по всем показателям они превосходят соперника. Победа в клубном чемпионате мира уже сказалась позитивно на настрое мадридцев, которые на днях разбили «Эльче» в родных стенах.

На мой взгляд, в этой паре не стоит ждать сенсации и никакой интриги не случится. «Осасуна» сейчас не в состоянии оказать равную конкуренцию таким грозным соперникам, как «Реал», и выглядит на порядок слабее даже с учётом своего поля. «Сливочные» значительно прибавили в последнее время, и я считаю, что смогут спокойно разобраться с такого калибра соперником.

Мой прогноз — фора (-1) на «Реал» за коэффициент 2.41».

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