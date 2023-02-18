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«Амур» — «Ак Барс»: прямая трансляция матча, по какому каналу покажут, где смотреть онлайн

18 февраля в 10:00 мск состоится матч регулярного чемпионата КХЛ между «Амуром» и «Ак Барсом» в Хабаровске.

Смотреть матч в прямом эфире можно на телеканале KHL.

Лучшие прогнозы на КХЛ.

Эксперты определились с выбором фаворита — это казанский клуб. Поставить на победу «Ак Барса» в основное время можно с коэффициентом 1.61. Ставки на победу «Амура» принимаются за 3.40. Ничья оценена в 3.60.

Букмекеры уверены, что матч получится не результативным. Тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.10, а тотал меньше 4.5 шайбы за 1.77.

Гол на первой минуте оценён экспертами в 11.0. Если каждая команда забьёт больше 1.5 шайбы — сыграет коэффициент 2.10.

Экспресс с коэффициентом 7.33.

«Сент-Луис» обменял капитана команды в «Торонто».

Прогноз на матч «Спартак» — «Северсталь» с коэффициентом 2.60.

Макдэвид первым набрал 100 очков в сезоне НХЛ.

Прогноз на матч «Амур» — «Ак Барс» с коэффициентом 2.00.