Представляем вашему вниманию прогноз на матч Серии А «Монца» – «Милан».
Ставка: обе забьют за 1.85.
«Милан» в последних матчах заставляет болельщиков поверить, что команда приходит в себя и может вернуться на прежний уровень игры. Сперва гости перебороли «Торино» (1:0), а затем с таким же счётом расправились с «Тоттенхэмом» в Лиге чемпионов. С созданием моментов и их реализацией по-прежнему большие проблемы, однако важнее результаты. Постепенно набирают форму и лидеры «россонери», особенно Оливье Жиру, который и организовал единственный гол в ворота туринцев.
Лучшие прогнозы на сегодня.
В первом круге «Милан» стал одним из немногих топ клубов чемпионата, кто без труда разобрался с «Монцей» (4:1), но на сей раз на выезде ему предстоит столкнуться с гораздо большим сопротивлением. Бело-красные нынче отказываются проигрывать – их серия без поражений длится уже восемь туров. Более того, в каждом матче хозяева стараются играть в яркий атакующий футбол, забивают почти по два мяча в среднем и регулярно отбирают очки у фаворитов.
Сложно представить, что оборона чемпиона справится с подобным давлением и не пропустит – «обе забьют» можно взять с коэффициентом 1.85. А ещё можно скачать приложение «Фонбет» и получить фрибет 2000 рублей.
Экспресс с коэффициентом 8.54.
Прогноз на матч «Ноттингем» — «Манчестер Сити» с коэффициентом 3.50.
Бывший игрок «Ньюкасла» и сборной Ганы Кристиан Атсу найден мёртвым под завалами в Турции.
Хвича Кварацхелия вышел на четвёртое место в списке бомбардиров Серии А.
- 18 февраля 2023
-
18:45
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:15
-
16:45
-
16:15
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:15
-
12:45
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:15
-
09:00
-
08:45
-
08:15
-
07:00
-
06:30
- 17 февраля 2023
-
20:15
-
19:45