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Прогноз на матч Серии А «Монца» — «Милан»

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Серии А «Монца» – «Милан».



Ставка: обе забьют за 1.85.

«Милан» в последних матчах заставляет болельщиков поверить, что команда приходит в себя и может вернуться на прежний уровень игры. Сперва гости перебороли «Торино» (1:0), а затем с таким же счётом расправились с «Тоттенхэмом» в Лиге чемпионов. С созданием моментов и их реализацией по-прежнему большие проблемы, однако важнее результаты. Постепенно набирают форму и лидеры «россонери», особенно Оливье Жиру, который и организовал единственный гол в ворота туринцев.



Лучшие прогнозы на сегодня.



В первом круге «Милан» стал одним из немногих топ клубов чемпионата, кто без труда разобрался с «Монцей» (4:1), но на сей раз на выезде ему предстоит столкнуться с гораздо большим сопротивлением. Бело-красные нынче отказываются проигрывать – их серия без поражений длится уже восемь туров. Более того, в каждом матче хозяева стараются играть в яркий атакующий футбол, забивают почти по два мяча в среднем и регулярно отбирают очки у фаворитов.



Сложно представить, что оборона чемпиона справится с подобным давлением и не пропустит – «обе забьют» можно взять с коэффициентом 1.85. А ещё можно скачать приложение «Фонбет» и получить фрибет 2000 рублей.



Экспресс с коэффициентом 8.54.



Прогноз на матч «Ноттингем» — «Манчестер Сити» с коэффициентом 3.50.



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