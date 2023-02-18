«Челси» — «Саутгемптон»: прогноз Тимура Журавеля на матч АПЛ

Спортивный журналист, профессиональный комментатор Тимур Журавель дал прогноз на матч 24-го тура АПЛ «Челси» — «Саутгемптон».

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.93.

«Поделюсь с вами мыслями об игре АПЛ «Челси» — «Саутгемптон». Это очень сложный для прогноза матч.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Мы так до сих пор не можем понять, что же ищет «Челси», когда команда обретёт свою игру, когда у Поттера что-то получится. В то же время в последнем матче с «Боруссией» «Челси» смотрелся неплохо. Они просто не могут пока взять своё. В конце матча с «Боруссией» лондонцы просто висели на воротах и не могли забить.

Купить два десятка игроков и не купить забивного нападающего — это надо умудриться. В целом игра как-то конструируется, эмоций у команды много, поэтому со временем они доберут своё. Я бы ставил на «Челси» в этом матче, но всё же негативный груз меня немного смущает.

«Саутгемптон» — это команда-аутсайдер, которая недавно отправила в отставку тренера, поэтому клуб будет переполнен эмоциями. В последние сезоны «святые» несколько раз были в зоне вылета, вот снова там и надо опять выправляться.

В то же время «Саутгемптон» забивает часто тем, кому забить сложно, например «Ньюкаслу». Это темпераментная команда, у которой есть впереди какое-то качество, но нет игрового баланса.

Я жду от предстоящей игры много эмоций, темперамент. Предлагаю поставить на парадоксальную вещь — на верх в таком матче. Думаю, что именно в этот момент команды, которые мало забивают, должны проявить себя».

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