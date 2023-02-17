«Челси» — «Саутгемптон». Мудрику пора спасать Поттера от критики

Лондонцы потратили очень много денег на новых футболистов, но тренер пока не справляется с ними. Когда будет результат?

18 февраля состоится матч 24-го тура АПЛ «Челси» — «Саутгемптон». Начало игры — в 18:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «аристократов» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.38. Успех «святых» оценён экспертами в 9.60. Ставки на ничью принимаются за 4.80.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Челси» — «Саутгемптон» 18 февраля 2023 года

Букмекеры сомневаются, что матч «Челси» — «Саутгемптон» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.92, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.94. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.11. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.96. Поставить на «обе забьют» можно за 2.27.

Анализ и прогноз на матч 24-го тура чемпионата Англии «Челси» — «Саутгемптон» (18.02.2023)

Отгремели первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. Возвращаемся на внутренние арены. В английской Премьер-лиге на 18 февраля запланировано целых восемь встреч 24-го тура. В одной из них на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне «Челси» примет «Саутгемптон». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.

Пока что громадные затраты нового руководства «Челси» не приносят плодов. Клуб всё ещё находится в чёрной полосе. За последние 13 туров в чемпионате Англии он одержал победы лишь во встречах с «Кристал Пэлас» (1:0) и располагающимся в зоне вылета «Борнмутом» (2:0).

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Шесть раз «аристократы» сыграли вничью. Кроме того, подопечные Грэма Поттера вылетели из Кубка лиги и Кубка Англии. Также они уступили в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов дортмундской «Боруссии» со счётом 0:1.

Главной проблемой «Челси» является плохая реализация моментов. В игре с «Боруссией» лондонцы нанесли 21 удар, но так и не сумели забить. Над этим компонентом Грэму Поттеру стоит серьёзно поработать. В последних трёх турах в АПЛ его подопечные забили лишь один мяч — в игре с борющимся за выживание «Вест Хэмом» (1:1).

С другой стороны, у команды из Лондона более-менее порядок в обороне. За последние 10 туров в чемпионате Англии в её ворота лишь один раз забивали больше одного гола за матч — отличился «Фулхэм» — 1:2. И то второй мяч «аристократы» пропустили, играя в меньшинстве.

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Благо для «синих», что грядущий соперник пребывает в ещё более жутком кризисе, чем они. «Саутгемптон» замыкает турнирную таблицу АПЛ. В этом сезоне он уволил уже двух главных тренеров из-за плохих результатов. Полагалось, что в ближайшем будущем должность займёт бывший наставник «Лидса» Джесси Марш. Однако переговоры сорвались.

Недавно появилась информация, что бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни заинтересован в том, чтобы стать тренером «святых». Впрочем, под его руководством «Ди-Си Юнайтед» по итогам минувшего сезона финишировал на последнем месте в сводной таблице МЛС. Вряд ли 36-летний англичанин сможет помочь «Саутгемптону» выбраться из кризиса.

Так или иначе, к грядущему матчу клуб подходит без главного тренера, а также с серией неудач. За последние 10 туров в чемпионате Англии он выиграл лишь у занимающего 18-е место «Эвертона» (2:1). Все остальные игры проиграл и немало пропустил.

За этот отрезок «святые» пропустили 20 мячей. Сами забили всего лишь семь. Скорее всего, в предстоящем матче они снова проиграют, но пропустят не слишком много, ввиду низкой результативности «аристократов». Предлагаем проверить П1 + ТМ 3.5 мяча за коэффициент 1.90.

После поражения во встрече с дортмундской «Боруссией» Грэм Поттер выразил мнение, что впереди у его команды много хорошего. Высказывание противоречивое. О позитивных моментах специалисту говорить, на наш взгляд, рановато. Он до сих пор не отладил игровые механизмы, а также не сыграл своих подопечных. Дорогостоящие новички пока не вписываются в команду.

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Тот же Михаил Мудрик за три матча в составе «Челси» не отметился результативными действиями. В игре с «Вест Хэмом» его периодически игнорировал Марк Кукурелья. Защитник не отдавал украинскому полузащитнику передачи в очевидных ситуациях. Если так пойдёт и дальше, то маловероятно, что Поттер надолго задержится на тренерском мостике.

Прогноз и ставки на матч 24-го тура английской Премьер-лиги «Челси» — «Саутгемптон» 18 февраля 2023 года

Грэму Поттеру предстоит проделать ещё очень много работы. Пока что у «Челси» неплохо функционирует только защита. С результативностью у «синих» серьёзные проблемы ввиду плохой реализации. На домашнем стадионе они наверняка обыграют пребывающий в ещё более серьёзном кризисе «Саутгемптон», но вряд ли забьют больше двух-трёх мячей.

Ставка: победа «Челси» и тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 1.90.

Экспресс с коэффициентом 6.24.

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