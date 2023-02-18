«Астон Вилла» — «Арсенал»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко предлагает свой прогноз на матч английской Премьер-лиги «Астон Вилла» — «Арсенал».
Ставка: ничья за 3.70.
«Астон Вилла» примет дома «Арсенал» в рамках 24-го тура АПЛ. Клуб из Бирмингема очень уверенно выступает дома. «Канонирам» точно не будет легко в этом матче.
На неделе произошло важное событие в АПЛ – «Манчестер Сити» нанёс «Арсеналу» поражение в перенесённом туре (3:1) и сместил «канониров» с первой строчки. Правда, пока что «горожане» обгоняют соперника только по дополнительным параметрам. Так что для подопечных Микеля Артеты ещё ничего не потеряно.
Хотя статистика последних встреч у «канониров» далеко не самая лучшая – два поражения и одна ничья в трёх турах. Причём один раз обыграть лондонцев смог «Эвертон», идущий в зоне вылета – 1:0.
«Астон Вилла» тоже в последнее время не лучшим образом играла – два поражения в двух турах. Кроме очевидной неудачи с «Манчестер Сити» (1:3), подопечные Унаи Эмери ещё умудрились потерять очки в матче с нижестоящим «Лестером» (2:4). В таблице «Вилла» идёт в середине, на 11-м месте.
Я думаю, что тут многое решит домашняя арена. «Астон Вилла» очень тяжёлый соперник, который может отобрать очки даже у топовых гостей. «Арсенал» сейчас смотрится весьма неуверенно – часто терпит неудачи. Хотя и очевидного поражения «канониров» я тут не жду.
В общем, выбираю ставку – боевая ничья».
Экспресс с коэффициентом 7.33.
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Прогноз на матч «Астон Вилла» — «Арсенал» с коэффициентом 11.25.
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