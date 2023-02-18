«Металлург» — «Сочи»: трансляция матча, где смотреть онлайн бесплатно, прямой эфир

18 февраля состоится матч регулярного чемпионата КХЛ между магнитогорским «Металлургом» и «Сочи». Начало — в 15:00 мск.
В прямом эфире встречу покажут на телеканале KHL.
Эксперты не сомневаются в преимуществе хозяев льда. Поставить на победу «Металлурга» можно с коэффициентом 1.23. Шансы «Сочи» оценены в 10.0. Если будет ничья — сыграет коэффициент 7.60.
Букмекеры считают, что встреча «Металлург» — «Сочи» получится результативной. Тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.85, а тотал меньше 4.5 шайбы – за 2.00.
Сделать ставку на гол на первой минуте можно с коэффициентом 11.0.
Экспресс с коэффициентом 7.33.
Макдэвид первым набрал 100 очков в сезоне НХЛ.
«Сент-Луис» обменял капитана команды в «Торонто».
Прогноз на матч «Локомотив» — ЦСКА с коэффициентом 2.60.
Третьяк: 50 лет назад я даже не мечтал играть на таком стадионе, как сейчас в Вологде.
- 18 февраля 2023
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:15
-
12:45
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:15
-
09:00
-
08:45
-
08:15
-
07:00
-
06:30
- 17 февраля 2023
-
20:15
-
19:45
-
19:00
-
18:15
-
17:30
-
16:45
-
16:00
-
15:15
-
14:30
-
13:45