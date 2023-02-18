«Металлург» — «Сочи»: трансляция матча, где смотреть онлайн бесплатно, прямой эфир

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18 февраля состоится матч регулярного чемпионата КХЛ между магнитогорским «Металлургом» и «Сочи». Начало — в 15:00 мск.

В прямом эфире встречу покажут на телеканале KHL.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Эксперты не сомневаются в преимуществе хозяев льда. Поставить на победу «Металлурга» можно с коэффициентом 1.23. Шансы «Сочи» оценены в 10.0. Если будет ничья — сыграет коэффициент 7.60.

Букмекеры считают, что встреча «Металлург» — «Сочи» получится результативной. Тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.85, а тотал меньше 4.5 шайбы – за 2.00.

Сделать ставку на гол на первой минуте можно с коэффициентом 11.0.

Экспресс с коэффициентом 7.33.

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