«Сент-Луис» — «Колорадо»: прогноз Виталия Славина на матч НХЛ

Известный хоккейный обозреватель Виталий Славин дал прогноз на игру чемпионата НХЛ «Сент-Луис» – «Колорадо».

Ставка: победа «Сент-Луиса» и тотал больше 5.5 шайбы за 4.80.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«У «Блюз» плей-офф уже в самом разгаре. Серия из пяти поражений в конце января перед паузой на Матч звёзд отбросила «музыкантов» далеко за кубковую границу. Однако после возобновления чемпионата, закончившегося расставанием с многолетним лидером Тарасенко и возвращением из лазарета Бучневича, команда воспрянула и одержала на своём поле три победы кряду.

Матчем с действующими чемпионами «Сент-Луис» завершает домашний отрезок, а значит, брать два очка просто необходимо. Тем более что от «Миннесоты», замыкающей восьмёрку на Западе, команду Бучневича и Барбашёва отделяют шесть очков – солидная дистанция!

«Колорадо» хотя в феврале и перемешивает победы с неудачами, благодаря осечкам ближайших конкурентов из «Миннесоты» и «Калгари» поднялся на седьмое место. Причём перед визитом к «Сент-Луису», играя два вечера подряд, «лавины» взяли важнейшие три очка – уступили в Денвере по буллитам «Тампе» (3:4) и в гостях обыграли «Миннесоту» (3:2).

Проблема в том, что в обеих встречах ворота защищал Георгиев. Его чешский сменщик Францоуз травмирован. Да, с больничного вернулись защитники Мэнсон, а ранее Байрэм. Однако в лазарете остаются защитники Макар, Джонсон, капитан команды Ландеског.

Всё-таки Георгиев не железный. Для Александра это будет за семь дней четвёртая подряд игра – в трёх предыдущих он уже отразил 115 бросков! Утомление обязательно скажется.

Потому поставил бы на победу «Сент-Луиса» при тотале более 5.5 шайбы».

Экспресс с коэффициентом 7.33.

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