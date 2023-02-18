«ПСЖ» — «Лилль». Галтье теряет доверие

У парижан раздор в раздевалке, а на место тренера уже ищут замену. Мбаппе и другие звёзды перестали уважать наставника.

19 февраля состоится матч 24-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» — «Лилль». Начало игры — в 15:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу парижан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.64. Успех клуба из Лилля оценён экспертами в 5.40. Ставки на ничью принимаются за 4.30.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги 1 «ПСЖ» — «Лилль» 19 февраля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «ПСЖ» — «Лилль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.61, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.40. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.11. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.44. Поставить на «обе забьют» можно за 1.64.

Анализ и прогноз на матч 24-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» — «Лилль» (19.02.2023)

Отгремели первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. Возвращаемся на внутренние арены. В чемпионате Франции на 19 февраля запланировано семь встреч 24-го тура. В самой ранней из них на стадионе «Парк де Пренс» в Париже местный «ПСЖ» примет «Лилль». Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск.

«ПСЖ» на последнем отрезке сезона прилично штормит. Связка Месси — Неймар — Мбаппе утратила взаимопонимание. Да и в полузащите красно-синим не хватает качества, несмотря на возвращение в состав Марко Верратти. Из-за этого и не только результаты команды заметно ухудшились.

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За последние семь туров в чемпионате Франции подопечные Кристофа Галтье одержали только три победы. Причём все они были добыты во встречах с располагающимися в нижней части турнирной таблицы командами — «Анже» (2:0), «Монпелье» (3:1) и «Тулузой» (2:1).

Вничью парижане сыграли с «Реймсом» (1:1). Поражения они потерпели в матчах с «Лансом» (1:3), «Ренном» (0:1) и «Монако» (1:3). Кроме того, красно-синие вылетели из Кубка Франции, уступив в матче 1/8 финала с «Марселем» (1:2). Также они проиграли на домашнем стадионе в первой встрече 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (0:1).

Сразу после грядущей игры «ПСЖ» предстоит провести ответный матч с «Баварией». Скорее всего, Кристоф Галтье побережёт силы ведущих футболистов, в частности Лионеля Месси, Килиана Мбаппе и Неймара. Если звёздные футболисты и получат игровое время, то наверняка немного.

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Это отличный шанс зацепиться за очки для «Лилля», который заметно прибавил относительно минувшего сезона. Сейчас он располагается на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата Франции. Отставание от идущего на четвёртом месте «Ланса» довольно большое — пять очков.

Однако в ближайшем будущем «Лилль» может не только догнать, но и обогнать «Ланс». Клуб из одноимённого города набрал очень хороший ход. За последние 14 туров в Лиге 1 он потерпел только два поражения, на выезде. Оба с минимальным перевесом — во встречах с «Лионом» (0:1) и «Ниццей» (тоже 0:1).

При этом в обоих случаях подопечные Паулу Фонсеки местами смотрелись предпочтительнее соперников. Они опаснее атаковали, а также нанесли больше ударов, в частности в створ. Также «доги» четыре раза сыграли вничью. Во всех остальных матчах они одержали результативные победы, в том числе в играх с «Монако» (4:3) и «Ренном» (3:1).

Как и «ПСЖ», «Лилль» недавно вылетел из Кубка Франции. Однако он уступил лишь в серии послематчевых пенальти в матче 1/8 финала с «Лионом» (2:2, по пенальти 2:4), причём на выезде. Сдаётся, в предстоящей встрече подопечные Фонсеки как минимум не проиграют. Поставить на данный исход можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.34.

Парижане угодили в чёрную полосу. И усугубляет их положение раздор в раздевалке. По некоторой информации, футболисты недовольны фаворитизмом главного тренера команды Кристофа Галтье в отношении Лионеля Месси. Отмечается, что игроки считают тренера тактически слабым и ограниченным.

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Сдаётся, ему суждено повторить судьбу Маурисио Почеттино. А «ПСЖ», похоже, как и в прошлом сезоне, закончит путь в Лиге чемпионов на стадии 1/8 финала. Кроме того, появилось огромное количество слухов о потенциальной замене Галтье. Недавно появилась кандидатура Жозе Моуринью. По информации источника, футбольный советник «ПСЖ» Луиш Кампуш уже пообщался с Моуринью касательно возможности перехода португальского специалиста на работу в парижскую команду.

Прогноз и ставки на матч Лиги 1 «ПСЖ» — «Лилль» 19 февраля 2023 года

«ПСЖ» угодил в кризис. Он добыл очень плохие результаты в последних девяти матчах во всех турнирах. Между лидерами красно-синих исчезло взаимопонимание. В раздевалке скандал. И при всём этом совсем у них скоро ответная игра с «Баварией», на которую нужно поберечь силы. При таком раскладе можно даже проверить победу «Лилля». На последнем отрезке сезона он смотрится очень собранно. «Доги» демонстрируют отличный командный футбол и регулярно добывают победы, причём не только во встречах с аутсайдерами. Есть уверенность, что они как минимум не проиграют в грядущей встрече.

Ставка: «Лилль» не проиграет за коэффициент 2.34.

Экспресс с коэффициентом 7.53.

Василий Березуцкий: переход РФС в Азию — как минимум три шага назад.

Прогноз на матч «Ньюкасл» — «Ливерпуль» с коэффициентом 4.65.

Мор: провалом для Абаскаля в РПЛ будет место ниже тройки.

Прогноз на матч АПЛ «Астон Вилла» — «Арсенал» с коэффициентом 11.25.