«Осасуна» — «Реал»: ставка Егора Титова на матч Примеры

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Осасуна» – «Реал» Мадрид в 22-м туре Примеры сезона-2022/2023.
Ставка: победа «Реала» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.32.
«Реал» перед поездкой в Ливерпуль проведёт тяжёлый матч с «Осасуной». В этом сезоне команда из Памплоны играет замечательно. Она уже вышла в полуфинал Кубка Испании. В чемпионате, правда, в четырёх последних турах памплонцы не побеждали, из-за чего откатились на восьмое место, но поражение на этом отрезке было всего одно: дома уступили мадридскому «Атлетико» (0:1).
«Реал» в этом сезоне на собственной шкуре убедился, что это опасный соперник. На «Сантьяго Бернабеу» в первом круге была ничья – 1:1. Там пенальти мадридцы не реализовали, в большинстве после удаления у гостей забить не сумели.
Думаю, «Реал» настроится оптимально, он понимает, что нельзя ещё дальше отставать от «Барселоны». И всё-таки форма у «Осасуны» пошла на спад. Возможно, Мадриду будет чуть легче, но забить этой «Осасуне» сложно: по пропущенным она на четвёртом месте в чемпионате (19 мячей за 21 игру).
Мой прогноз – победа «Реала» и тотал меньше 3.5 мяча. 0:1 или 0:2 – что-то такое предвижу в этой встрече. «Реалу» пошла на пользу поездка на клубный чемпионат мира, он пришёл в себя».
Экспресс с коэффициентом 7.33.
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Прогноз на матч «Осасуна» — «Реал» с коэффициентом 6.00.
Прогноз на матч «Интер» — «Удинезе» с коэффициентом 2.30.
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