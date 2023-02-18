«Питтсбург» — «Нью-Джерси»: прогноз Павла Лысенкова на матч НХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором сыграют «Питтсбург Пингвинз» и «Нью-Джерси Дэвилз».

Ставка: победа «Нью-Джерси» за 1.90.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Питтсбург» будет играть второй день подряд. Команда только завершила выездное турне из четырёх матчей, выступила на Лонг-Айленде – и сразу же дома должна играть с «Нью-Джерси». На восстановление – меньше суток, а команда возрастная, во главе с Сидни Кросби и Евгением Малкиным, которым в сумме 70 лет.

Для сравнения — «Нью-Джерси» будет иметь лишний день на отдых и восстановление. Да, переезд из Сент-Луиса в Питтсбург, но ничего страшного в этом нет.

С другой стороны, здесь и сейчас очки больше нужны «Питтсбургу». Пенсильванцы идут седьмыми на Востоке (63 очка), а девятая – «Флорида» (62). То есть «Пенс» легко могут выпасть из зоны плей-офф. А вот для «Нью-Джерси» (75 очков) так критически вопрос не стоит.

Второе место в Столичном дивизионе, достаточный запас, всё это позволяет комфортно накатить на финиш регулярки.

Давайте учтём ещё и то, что «Питтсбург» проиграл «Дэвилз» в этом сезоне оба матча (1:2 ОТ, 2:4), так что главный тренер «Нью-Джерси» Линди Рафф знает, как играть против «Пенс».

Правда, есть вопрос, сможет ли выступить лучший бомбардир команды Джек Хьюз – он был на травме. С другой стороны, у «Питтсбурга» отсутствует основной голкипер Тристан Джерри, и это тоже серьёзно.

Я бы в этом матче взял кэф 1.91 за то, что «Нью-Джерси» одержит итоговую победу. Поверю, что гостям поможет фактор их свежести и молодости».

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