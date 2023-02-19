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«Динамо» Минск — «Торпедо»: результат матча, как сыграли, кто победил, какой счёт

В Минске на стадионе «Минск-Арена» закончился очередной матч КХЛ сезона-2022/2023, в котором местное «Динамо» принимало нижегородское «Торпедо».

Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2 (1:0, 2:1, 1:1).

Лучшие прогнозы на сегодня.

На первой минуте Владислав Фирстов вывел нижегородцев вперёд. На 22-й минуте Максим Летунов, реализовав численное большинство, удвоил преимущество гостей.

На 28-й минуте Владимир Алистров с передачи Ника Меркли отыграл один гол. На 35-й минуте Кирилл Ураков сделал счёт 3:1.

На 47-й минуте Райан Спунер при игре в большинстве сократил отставание минчан. Точку во встрече поставил Николай Коваленко.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» 20 февраля в Москве сыграет с ЦСКА. «Динамо» 21 февраля примет «Трактор».

Экспресс с коэффициентом 7.33.

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